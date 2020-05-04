إيطاليا تخفف قيود "كورونا".. ومخاوف من موجة ثانية للوباء

4.5 مليون شخص عادوا لأعمالهم

بدأت إيطاليا اليوم (الاثنين) رفع قيود العزل العام، التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا، وتعد الأطول من نوعها في أوروبا، فسمحت لنحو 4.5 مليون شخص بالعودة لأعمالهم بعد أن قضوا قرابة شهرين في بيوتهم، كما سمحت أخيرًا بالتئام شمل الأسر، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بالوباء.

وتواصلت أصوات حركة السيارات والحافلات والدراجات النارية بلا انقطاع بما يشير إلى زيادة حركة انتقال الناس إلى أشغالهم في الصباح، لكن حركة السيارات لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المعتاد قبل انتشار فيروس كورونا في فبراير (شباط)، وفقاً لـ"رويترز".

وتتيح القرارات الحكومية عودة تدريجية، إذ سمحت للمصانع باستئناف تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة وسمحت بإعادة فتح الحدائق بما يتيح للأطفال الفرصة للتريض وللأقارب الالتقاء مرة أخرى، لكن يتعين على الناس الحفاظ على مسافات فيما بينهم

وستظل أغلب المتاجر مغلقة حتى 18 مايو (أيار)، ويمكن للمطاعم والحانات بيع منتجاتها للزبائن دون السماح لهم بالجلوس لتناولها، وستبقى المدارس ودور السينما والمسرح مغلقة حتى إشعار آخر.

وشهدت إيطاليا ما يقرب من 29 ألف حالة وفاة من جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن الفيروس منذ 21 فبراير، وهو ما يمثل ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.