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معرض صحي بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

يستمر أسبوعاً بمشاركة عدد من المراكز المتخصصة

دشَّن وكيل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض للتدريب، محمد الحربي، اليوم، فعاليات الأسبوع الصحي الذي تنفذه الكلية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، ووحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة آفاق العراب "الرعاية الصحية"، ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضح وكيل الكلية للتدريب أن هذا المعرض -الذي يشارك فيه عدد من المراكز الصحية المتخصصة- يهدف إلى نشر الثقافة الصحية السليمة، والمحافظة على صحة الجسم بتقديم معلومات عن أهمية السلامة الدوائية، وكيفية التعامل مع الأدوية بالمنزل والتغذية الصحية، وخطر الإصابة بالسمنة وداء السكري، وخطر تسوس الأسنان.

وأضاف أن المعرض يأتي انطلاقاً من مذكرة الشراكة المجتمعية التي تم أبرمتها الكلية مع الرعاية الصحية.

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معرض صحي بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض
سبق

دشَّن وكيل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض للتدريب، محمد الحربي، اليوم، فعاليات الأسبوع الصحي الذي تنفذه الكلية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، ووحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة آفاق العراب "الرعاية الصحية"، ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضح وكيل الكلية للتدريب أن هذا المعرض -الذي يشارك فيه عدد من المراكز الصحية المتخصصة- يهدف إلى نشر الثقافة الصحية السليمة، والمحافظة على صحة الجسم بتقديم معلومات عن أهمية السلامة الدوائية، وكيفية التعامل مع الأدوية بالمنزل والتغذية الصحية، وخطر الإصابة بالسمنة وداء السكري، وخطر تسوس الأسنان.

وأضاف أن المعرض يأتي انطلاقاً من مذكرة الشراكة المجتمعية التي تم أبرمتها الكلية مع الرعاية الصحية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
04:08 PM

معرض صحي بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

يستمر أسبوعاً بمشاركة عدد من المراكز المتخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن وكيل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض للتدريب، محمد الحربي، اليوم، فعاليات الأسبوع الصحي الذي تنفذه الكلية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، ووحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة آفاق العراب "الرعاية الصحية"، ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضح وكيل الكلية للتدريب أن هذا المعرض -الذي يشارك فيه عدد من المراكز الصحية المتخصصة- يهدف إلى نشر الثقافة الصحية السليمة، والمحافظة على صحة الجسم بتقديم معلومات عن أهمية السلامة الدوائية، وكيفية التعامل مع الأدوية بالمنزل والتغذية الصحية، وخطر الإصابة بالسمنة وداء السكري، وخطر تسوس الأسنان.

وأضاف أن المعرض يأتي انطلاقاً من مذكرة الشراكة المجتمعية التي تم أبرمتها الكلية مع الرعاية الصحية.

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