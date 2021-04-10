وزير الرياضة يتوج الفائزين ببطولة المملكة للسباحة والغطس

أقيمت على مدار 3 أيام في الصالة الخضراء بجدة

توّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الفائزين في بطولة المملكة للسباحة والغطس لجميع الفئات السنية، والتي اختتمت اليوم، وأقيمت على مدار ثلاثة أيام على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء بجدة، وينظمها الاتحاد السعودي للسباحة.

وشهدت البطولة التي حضرها وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني، ونائب رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي الدكتور قاسم الزهير، منافسة قوية بين المتسابقين؛ حيث جاء نادي الفتح في المركز الأول للفئة العمرية من 7- 8 سنوات؛ فيما فاز فريق الصفا بالمرتبة الأولى للفئات العمرية 9- 10 سنوات، وكذلك في الفئة العمرية 11- 12 سنة، أما في الفئة العمرية 13- 14 سنة، فجاء نادي الخليج في المركز الأول، وعاد فريق الصفا ليحقق المركز الأول في الفئة العمرية 15- 17 سنة.

وفي الفئة العمرية (عمومي) استطاع نادي الصفا، الحصول على المركز الأول، أما في فئة الأندية الخاصة فنجح نادي الحيتان في الحصول على جائزة المركز الأول.

وفي المجموع العام، استطاع نادي الصفا الحصول على المركز الأول برصيد 1738 نقطة، يليه الفتح برصيد 1309 نقاط، وثالثًا الخليج برصيد 718 نقطة.

يشار إلى أن البطولة التي شارك فيها 43 ناديًا من جميع مناطق المملكة، و350 لاعبًا متأهلًا للمشاركة في البطولة عبر بطولات المناطق؛ قد شهدت تحطيم رقمين قياسيين، الأول في سباق ١٠٠م ظهر ٩- ١٠ سنوات، سجل باسم اللاعب جاسم محمد الغريب من نادي الفتح، بزمن قدره ١: ٢٦: ١٦ بعد أن كان الرقم السابق لصالح اللاعب علي المرهون من نادي الصفا ١: ٢٧: ٣٨، أما الرقم القياسي الثاني فكان في سباق ٤٠٠ م متنوع ١٣- ١٤ سنة، للاعب أحمد المعيبد من نادي الخليج بزمن ٥: ٣١: ٢٠، بعد أن كان الرقم السابق للاعب علي التريكي من نادي الخليج ٥: ٣٩: ٣٥.

وتهدف البطولة إلى رفع الجوانب الفنية لدى لاعبي الأندية؛ تمهيدًا لترشيحهم لمنتخب السباحة في مختلف الفئات العمرية، من أجل الاحتكاك وزيادة الخبرة لدى اللاعبين الصغار وصقل مهاراتهم وموهبتهم، ولتحقيق نقاط استراتيجية لدعم الأندية.