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إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والهدم والكتابات المشوّهة بالحدود الشمالية

ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية 25068 متراً مربعاً من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 3523 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة خلال 25 يوماً ماضياً في مدن المنطقة ومحافظاتها.

كما عملت الأمانة على دهان 126747 متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية و7460 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى القطاع البلدي في الشوارع والمرافق والحدائق العامة.

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إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والهدم والكتابات المشوّهة بالحدود الشمالية
سبق

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية 25068 متراً مربعاً من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 3523 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة خلال 25 يوماً ماضياً في مدن المنطقة ومحافظاتها.

كما عملت الأمانة على دهان 126747 متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية و7460 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى القطاع البلدي في الشوارع والمرافق والحدائق العامة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
11:13 AM

إزالة 55 ألف متر مربع من مخلفات البناء والهدم والكتابات المشوّهة بالحدود الشمالية

ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية 25068 متراً مربعاً من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 3523 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة خلال 25 يوماً ماضياً في مدن المنطقة ومحافظاتها.

كما عملت الأمانة على دهان 126747 متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية و7460 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى القطاع البلدي في الشوارع والمرافق والحدائق العامة.

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