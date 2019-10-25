النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية

على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الوزير الأول وزير المالية الجزائري، السيد أيمن بن عبدالرحمن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية البيئة.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

فيما حضر من الجانب الجزائري السفير لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمستشار قاسمي مصطفى عبدالحق، والمبعوث الخاص للشؤون الخارجية والمكلف الاقتصادي عبدالكريم الحرشاوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية
سبق

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الوزير الأول وزير المالية الجزائري، السيد أيمن بن عبدالرحمن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية البيئة.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

فيما حضر من الجانب الجزائري السفير لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمستشار قاسمي مصطفى عبدالحق، والمبعوث الخاص للشؤون الخارجية والمكلف الاقتصادي عبدالكريم الحرشاوي.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
08:22 PM

ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية

على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
384

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الوزير الأول وزير المالية الجزائري، السيد أيمن بن عبدالرحمن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية البيئة.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

فيما حضر من الجانب الجزائري السفير لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمستشار قاسمي مصطفى عبدالحق، والمبعوث الخاص للشؤون الخارجية والمكلف الاقتصادي عبدالكريم الحرشاوي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,593
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة