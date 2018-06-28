احتفلت أسرة آل محمد ابن منصور من شمران قرن بن ساهر بزواج ابنهم سعد بن محمد بن منصور الشمراني من ابنة خاله محمد بن عبدالرحمن الشمراني بإحدى قاعات المناسبات بمدينة باشوت بالمنطقة الجنوبية. وقد تمت مراسم الاحتفال مع توخي الحذر والاحترازات الصحية.
"ابن منصور" تحتفل بزواج "سعد"
احتفلت أسرة آل محمد ابن منصور من شمران قرن بن ساهر بزواج ابنهم سعد بن محمد بن منصور الشمراني من ابنة خاله محمد بن عبدالرحمن الشمراني بإحدى قاعات المناسبات بمدينة باشوت بالمنطقة الجنوبية. وقد تمت مراسم الاحتفال مع توخي الحذر والاحترازات الصحية.
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"ابن منصور" تحتفل بزواج "سعد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-28
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:13 PM
"ابن منصور" تحتفل بزواج "سعد"
احتفلت أسرة آل محمد ابن منصور من شمران قرن بن ساهر بزواج ابنهم سعد بن محمد بن منصور الشمراني من ابنة خاله محمد بن عبدالرحمن الشمراني بإحدى قاعات المناسبات بمدينة باشوت بالمنطقة الجنوبية. وقد تمت مراسم الاحتفال مع توخي الحذر والاحترازات الصحية.
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