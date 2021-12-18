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رئيس جمعية حقوق الإنسان يلتقي وفدًا من السفارة الأمريكية بالرياض

اطلع على التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات

التقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في مقر الجمعية بالرياض، اليوم؛ وفدًا من الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أنشطة الجمعية ومجالات عملها المختلفة، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وأشاد الوفد بالجهود التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي تعمل على تحقيقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمعية حقوق الإنسان يلتقي وفدًا من السفارة الأمريكية بالرياض
سبق

التقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في مقر الجمعية بالرياض، اليوم؛ وفدًا من الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أنشطة الجمعية ومجالات عملها المختلفة، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وأشاد الوفد بالجهود التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي تعمل على تحقيقها.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
05:54 PM

رئيس جمعية حقوق الإنسان يلتقي وفدًا من السفارة الأمريكية بالرياض

اطلع على التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في مقر الجمعية بالرياض، اليوم؛ وفدًا من الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أنشطة الجمعية ومجالات عملها المختلفة، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وأشاد الوفد بالجهود التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي تعمل على تحقيقها.

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