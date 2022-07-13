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مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الروسية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر
سبق

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:05 AM

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

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