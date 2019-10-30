النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 دول تعاقب 25 شركة وبنكاً يمولون الشبكات الإرهابية لإيران

21 مؤسسة منها تدعم قوات "الباسيج"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وست دول أخرى فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على 25 شركة وبنكاً وشخصاً لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك مليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن 21 من الأهداف المعلنة تضم شبكة واسعة من الشركات، التي تقدم دعماً مالياً لقوات التعبئة العامة الإيرانية "الباسیج".

وبيّنت أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية "الباسيج" وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية، ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وأفادت الوزارة بأن الأفراد الأربعة المستهدفين ينتمون لـ"حزب الله"، ويساعدون في تنسيق عمليات المليشيا بالعراق.

من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن تحرك الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" ضد هذه المؤسسات الإيرانية يتزامن مع جولته الحالية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي بنظرائه في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب.

وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني، وأدّت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.

وزارة الخزانة الأمريكية إيران حزب الله

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
7 دول تعاقب 25 شركة وبنكاً يمولون الشبكات الإرهابية لإيران
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وست دول أخرى فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على 25 شركة وبنكاً وشخصاً لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك مليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن 21 من الأهداف المعلنة تضم شبكة واسعة من الشركات، التي تقدم دعماً مالياً لقوات التعبئة العامة الإيرانية "الباسیج".

وبيّنت أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية "الباسيج" وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية، ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وأفادت الوزارة بأن الأفراد الأربعة المستهدفين ينتمون لـ"حزب الله"، ويساعدون في تنسيق عمليات المليشيا بالعراق.

من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن تحرك الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" ضد هذه المؤسسات الإيرانية يتزامن مع جولته الحالية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي بنظرائه في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب.

وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني، وأدّت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
06:56 PM

7 دول تعاقب 25 شركة وبنكاً يمولون الشبكات الإرهابية لإيران

21 مؤسسة منها تدعم قوات "الباسيج"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
428

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وست دول أخرى فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على 25 شركة وبنكاً وشخصاً لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك مليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن 21 من الأهداف المعلنة تضم شبكة واسعة من الشركات، التي تقدم دعماً مالياً لقوات التعبئة العامة الإيرانية "الباسیج".

وبيّنت أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية "الباسيج" وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية، ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وأفادت الوزارة بأن الأفراد الأربعة المستهدفين ينتمون لـ"حزب الله"، ويساعدون في تنسيق عمليات المليشيا بالعراق.

من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن تحرك الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" ضد هذه المؤسسات الإيرانية يتزامن مع جولته الحالية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي بنظرائه في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب.

وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني، وأدّت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,772
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,226
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,400

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة