النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موديرنا": جرعتنا المعززة ترفع الأجسام المضادة بشكل كبير لمواجهة أوميكرون

أشارت إلى أنها تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من المصابين

أعلنت شركة موديرنا اليوم الاثنين، أن اللقاح المعزز للقاح فيروس كورونا الحديث يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تواجه متحور أوميكرون.

جاء ذلك تزامنًا مع تفشي أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يبدو أن معظم لقاحات فيروس كورونا غير قادرة على درء العدوى من النوع الشديد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": تُظهر نتائج موديرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا والتي تبلغ 50 ميكروغرامًا (نصف الجرعة الأولى المعطاة للتحصين) زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا.

وأضافت: "موديرنا" كشفت أن جرعة كاملة من 100 ميكروغرام كانت أكثر قوة؛ حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بحوالى 83 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجرعتين أنتجتا آثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت بعد السلسلة الأولية لجرعتين؛ لكن جرعة 100 ميكروغرام أظهرت تفاعلات أكثر تكرارًا بشكل طفيف مقارنة بجرعة 50 ميكروغرام المسموح بها.

تستند النتائج إلى الاختبارات المعملية التي لا ترصد النطاق الكامل لاستجابة الجسم المناعية ضد الفيروس.. وعلى الرغم من أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى من المتحور؛ فمن المتوقع أن تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من الناس.

وفيما لم يتم نشر البيانات أو مراجعتها من قِبَل خبراء مستقلين، قالت "موديرنا" إنها تُعد مخطوطة بالبيانات التي سيتم نشرها على الإنترنت.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"موديرنا": جرعتنا المعززة ترفع الأجسام المضادة بشكل كبير لمواجهة أوميكرون
سبق

أعلنت شركة موديرنا اليوم الاثنين، أن اللقاح المعزز للقاح فيروس كورونا الحديث يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تواجه متحور أوميكرون.

جاء ذلك تزامنًا مع تفشي أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يبدو أن معظم لقاحات فيروس كورونا غير قادرة على درء العدوى من النوع الشديد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": تُظهر نتائج موديرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا والتي تبلغ 50 ميكروغرامًا (نصف الجرعة الأولى المعطاة للتحصين) زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا.

وأضافت: "موديرنا" كشفت أن جرعة كاملة من 100 ميكروغرام كانت أكثر قوة؛ حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بحوالى 83 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجرعتين أنتجتا آثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت بعد السلسلة الأولية لجرعتين؛ لكن جرعة 100 ميكروغرام أظهرت تفاعلات أكثر تكرارًا بشكل طفيف مقارنة بجرعة 50 ميكروغرام المسموح بها.

تستند النتائج إلى الاختبارات المعملية التي لا ترصد النطاق الكامل لاستجابة الجسم المناعية ضد الفيروس.. وعلى الرغم من أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى من المتحور؛ فمن المتوقع أن تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من الناس.

وفيما لم يتم نشر البيانات أو مراجعتها من قِبَل خبراء مستقلين، قالت "موديرنا" إنها تُعد مخطوطة بالبيانات التي سيتم نشرها على الإنترنت.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:39 PM

"موديرنا": جرعتنا المعززة ترفع الأجسام المضادة بشكل كبير لمواجهة أوميكرون

أشارت إلى أنها تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من المصابين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
856

أعلنت شركة موديرنا اليوم الاثنين، أن اللقاح المعزز للقاح فيروس كورونا الحديث يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تواجه متحور أوميكرون.

جاء ذلك تزامنًا مع تفشي أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يبدو أن معظم لقاحات فيروس كورونا غير قادرة على درء العدوى من النوع الشديد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": تُظهر نتائج موديرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا والتي تبلغ 50 ميكروغرامًا (نصف الجرعة الأولى المعطاة للتحصين) زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا.

وأضافت: "موديرنا" كشفت أن جرعة كاملة من 100 ميكروغرام كانت أكثر قوة؛ حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بحوالى 83 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجرعتين أنتجتا آثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت بعد السلسلة الأولية لجرعتين؛ لكن جرعة 100 ميكروغرام أظهرت تفاعلات أكثر تكرارًا بشكل طفيف مقارنة بجرعة 50 ميكروغرام المسموح بها.

تستند النتائج إلى الاختبارات المعملية التي لا ترصد النطاق الكامل لاستجابة الجسم المناعية ضد الفيروس.. وعلى الرغم من أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى من المتحور؛ فمن المتوقع أن تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من الناس.

وفيما لم يتم نشر البيانات أو مراجعتها من قِبَل خبراء مستقلين، قالت "موديرنا" إنها تُعد مخطوطة بالبيانات التي سيتم نشرها على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,704
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,873
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة