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أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع

خلال الأسبوع السابع من الفصل الصيفي.. لوحات المناقشة 466 لوحة

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران خلال الأسبوع السابع من الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 52951 مستخدماً في الفترة الممتدة من 4 - 8 / 7 / 2021 م.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 1.745.964 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 466 لوحة، إلى جانب 12866 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 2342 فصلاً افتراضياً، منها 429 جلسة متزامنة، و836 شُعبة أدارها 310 من أعضاء هيئة التدريس، بحضور 9051 طالباً.

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أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع
سبق

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران خلال الأسبوع السابع من الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 52951 مستخدماً في الفترة الممتدة من 4 - 8 / 7 / 2021 م.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 1.745.964 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 466 لوحة، إلى جانب 12866 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 2342 فصلاً افتراضياً، منها 429 جلسة متزامنة، و836 شُعبة أدارها 310 من أعضاء هيئة التدريس، بحضور 9051 طالباً.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:18 AM

أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع

خلال الأسبوع السابع من الفصل الصيفي.. لوحات المناقشة 466 لوحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران خلال الأسبوع السابع من الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 52951 مستخدماً في الفترة الممتدة من 4 - 8 / 7 / 2021 م.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 1.745.964 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 466 لوحة، إلى جانب 12866 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 2342 فصلاً افتراضياً، منها 429 جلسة متزامنة، و836 شُعبة أدارها 310 من أعضاء هيئة التدريس، بحضور 9051 طالباً.

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