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واشنطن تعد حزمة جديدة من العقوبات على موسكو

"سوليفان" أرجع أسبابها بالمعارض الروسي "نافالني"

أعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تُعِد عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وقال "سوليفان" لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: "نحن في صدد إعداد حزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي نافالني، ولم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف معاقبة استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".

ونقل "نافالني"، أبرز معارض للكرملين، إلى مستشفى في برلين في أغسطس (آب) 2020، بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين، وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر، واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني)، وهو مسجون مذاك، فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

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واشنطن تعد حزمة جديدة من العقوبات على موسكو
سبق

أعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تُعِد عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وقال "سوليفان" لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: "نحن في صدد إعداد حزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي نافالني، ولم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف معاقبة استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".

ونقل "نافالني"، أبرز معارض للكرملين، إلى مستشفى في برلين في أغسطس (آب) 2020، بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين، وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر، واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني)، وهو مسجون مذاك، فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:18 PM

واشنطن تعد حزمة جديدة من العقوبات على موسكو

"سوليفان" أرجع أسبابها بالمعارض الروسي "نافالني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تُعِد عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وقال "سوليفان" لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: "نحن في صدد إعداد حزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي نافالني، ولم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف معاقبة استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".

ونقل "نافالني"، أبرز معارض للكرملين، إلى مستشفى في برلين في أغسطس (آب) 2020، بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين، وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر، واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني)، وهو مسجون مذاك، فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

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