كورونا كشف الخيانة.. الزوج الْتقط العدوى من عشيقته الإيطالية

أبلغ زوجته أن لديه رحلة عمل داخل البلاد لكنه سافر إلى روما

يعيش رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد، حالة من القلق والرعب؛ لكن ليس بسبب المرض؛ وإنما لأمر آخر لم يكن يتوقع أن يواجهه يومًا ما.

ومردّ الهلع الذي ضرب أوصال الرجل البريطاني الثلاثيني، هو معرفة زوجته بأمر خيانته لها، وأن لديه عشيقة سرية في بلد آخر.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية، قصة "الزوج الخائن"؛ حيث أبلغ شريكة حياته بأن لديه رحلة عمل داخل البلاد؛ وذلك قبل أن يسافر إلى إيطاليا للقاء صديقته هناك وقضاء بعض الأيام معها.

ووفق "سكاي نيوز": "لكن رياح العشق هبّت بعكس ما أراد؛ إذ اضطر إلى العودة مبكرًا بعد أن أعلنت إيطاليا حجرًا صحيًّا على كامل البلاد؛ علمًا بأنها البلد الأوروبي الأكثر تضررًا من الوباء".

ولدى عودته، ذهب الرجل إلى المركز الصحي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، وهناك اعترف أن عشيقته هي مَن نقلت له الفيروس؛ رافضًا أن يكشف عن هويتها.

وعندما علمت الزوجة بالأمر، فرضت على نفسها حجرًا صحيًّا منزليًّا في بيتها الفاخر شمالي إنجلترا؛ حيث تعاني خوف الإصابة بالمرض، إلى جانب صدمتها من خيانة زوجها.