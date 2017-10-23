النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحمادي" يكشف 12 مسوغًا لاستمرار تقسيم الطلاب لمجموعات بداية كل عام

قدّم اقتراحًا وقال لـ"سبق": الاستفادة من استراتيجيات وتجارب الجائحة ضرورة

ساق الكاتب والباحث التربوي عبدالحميد جابر الحمادي، 12 مسوغًا يبرر استمرار تقسيم الطلاب لمجموعات بداية كل عام دراسي ولمدة أسبوعين، وهناك جوانب فنية تتعلق بالإدارة المدرسية والمعلمين والطلاب.

وأوضح "الحمادي لـ"سبق"، أنه رغم خصوصية وحساسية قرار عودة الدراسة حضوريًّا عن طريق تقسيم الطلاب لمجموعتين منذ بداية العام الدراسي الجديد، وأمام هذا التحدي الذي تم التعامل معه بكل جدارة وكفاءة من قِبَل وزارة التعليم وإدارات المدارس والمعلمين؛ فإن هناك جوانب فنية تستدعي استمراره بداية كل عام دراسي جديد.

وأبان أن الجوانب المتعلقة بالإدارة المدرسية، 4 مسوغات هي: منحُ الإدارة المدرسية الوقت اللازم لضبط العملية التعليمية، وفترة معتادة لعدم استقرار الجداول بسبب التنقلات والتكليفات والرغبات، ومعالجة أي مشاكل تتعلق بالصيانة أو التجهيزات، والتأكد من جاهزية المقصف.

وأضاف: الجوانب المتعلقة بالمعلمين هي: إعطاء المعلم الجديد فرصة التكيف النفسي والاجتماعي والمهني، وسهولة التعرف على الطلاب لأن الأعداد قليلة مقارنة بين حضورهم جميعًا، وتدرج الطلاب والمعلمين في الانطلاقة للعام الدراسي الجديد، والتقليل من الضغوط النفسية التي تصاحب بداية العام الدراسي، وإتاحة الفرصة للمعلم للتخطيط للفصل الدراسي.

وزاد "الحمادي" أن الجوانب المتعلقة بالطلاب هي: الأعداد القليلة تساهم في تكيف الطالب مع البيئة الجديدة، وإتاحة الفرصة للطالب لتكوين الألفة بعيدًا عن الضوضاء ولا سيما الطالب المنتقل من مرحلة لمرحلة أو مدرسة لمدرسة، وتعرف الطالب على معلميه وزملائه والنظام والبيئة المدرسية.

وأشار إلى أن التجارب والاستراتيجيات التي مرت بالنظام التعليمي أثناء الجائحة؛ لا بد من الاستفادة من إيجابياتها وآثارها وأبعادها، لتكون فرصة للاستفادة منها مستقبلًا.

واختتم "الحمادي" باقتراح تشكيل فريق مكون من داخل المدارس والإدارات والوزارة لإعداد قائمة بأبرز الإيجابيات والسلبيات والفرص والتحديات التي صاحبت فترة تطبيق استراتيجية التعليم عن بُعد، والتعليم المدمج الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحمادي" يكشف 12 مسوغًا لاستمرار تقسيم الطلاب لمجموعات بداية كل عام
سبق

ساق الكاتب والباحث التربوي عبدالحميد جابر الحمادي، 12 مسوغًا يبرر استمرار تقسيم الطلاب لمجموعات بداية كل عام دراسي ولمدة أسبوعين، وهناك جوانب فنية تتعلق بالإدارة المدرسية والمعلمين والطلاب.

وأوضح "الحمادي لـ"سبق"، أنه رغم خصوصية وحساسية قرار عودة الدراسة حضوريًّا عن طريق تقسيم الطلاب لمجموعتين منذ بداية العام الدراسي الجديد، وأمام هذا التحدي الذي تم التعامل معه بكل جدارة وكفاءة من قِبَل وزارة التعليم وإدارات المدارس والمعلمين؛ فإن هناك جوانب فنية تستدعي استمراره بداية كل عام دراسي جديد.

وأبان أن الجوانب المتعلقة بالإدارة المدرسية، 4 مسوغات هي: منحُ الإدارة المدرسية الوقت اللازم لضبط العملية التعليمية، وفترة معتادة لعدم استقرار الجداول بسبب التنقلات والتكليفات والرغبات، ومعالجة أي مشاكل تتعلق بالصيانة أو التجهيزات، والتأكد من جاهزية المقصف.

وأضاف: الجوانب المتعلقة بالمعلمين هي: إعطاء المعلم الجديد فرصة التكيف النفسي والاجتماعي والمهني، وسهولة التعرف على الطلاب لأن الأعداد قليلة مقارنة بين حضورهم جميعًا، وتدرج الطلاب والمعلمين في الانطلاقة للعام الدراسي الجديد، والتقليل من الضغوط النفسية التي تصاحب بداية العام الدراسي، وإتاحة الفرصة للمعلم للتخطيط للفصل الدراسي.

وزاد "الحمادي" أن الجوانب المتعلقة بالطلاب هي: الأعداد القليلة تساهم في تكيف الطالب مع البيئة الجديدة، وإتاحة الفرصة للطالب لتكوين الألفة بعيدًا عن الضوضاء ولا سيما الطالب المنتقل من مرحلة لمرحلة أو مدرسة لمدرسة، وتعرف الطالب على معلميه وزملائه والنظام والبيئة المدرسية.

وأشار إلى أن التجارب والاستراتيجيات التي مرت بالنظام التعليمي أثناء الجائحة؛ لا بد من الاستفادة من إيجابياتها وآثارها وأبعادها، لتكون فرصة للاستفادة منها مستقبلًا.

واختتم "الحمادي" باقتراح تشكيل فريق مكون من داخل المدارس والإدارات والوزارة لإعداد قائمة بأبرز الإيجابيات والسلبيات والفرص والتحديات التي صاحبت فترة تطبيق استراتيجية التعليم عن بُعد، والتعليم المدمج الحالي.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
02:12 PM

"الحمادي" يكشف 12 مسوغًا لاستمرار تقسيم الطلاب لمجموعات بداية كل عام

قدّم اقتراحًا وقال لـ"سبق": الاستفادة من استراتيجيات وتجارب الجائحة ضرورة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
1
601

ساق الكاتب والباحث التربوي عبدالحميد جابر الحمادي، 12 مسوغًا يبرر استمرار تقسيم الطلاب لمجموعات بداية كل عام دراسي ولمدة أسبوعين، وهناك جوانب فنية تتعلق بالإدارة المدرسية والمعلمين والطلاب.

وأوضح "الحمادي لـ"سبق"، أنه رغم خصوصية وحساسية قرار عودة الدراسة حضوريًّا عن طريق تقسيم الطلاب لمجموعتين منذ بداية العام الدراسي الجديد، وأمام هذا التحدي الذي تم التعامل معه بكل جدارة وكفاءة من قِبَل وزارة التعليم وإدارات المدارس والمعلمين؛ فإن هناك جوانب فنية تستدعي استمراره بداية كل عام دراسي جديد.

وأبان أن الجوانب المتعلقة بالإدارة المدرسية، 4 مسوغات هي: منحُ الإدارة المدرسية الوقت اللازم لضبط العملية التعليمية، وفترة معتادة لعدم استقرار الجداول بسبب التنقلات والتكليفات والرغبات، ومعالجة أي مشاكل تتعلق بالصيانة أو التجهيزات، والتأكد من جاهزية المقصف.

وأضاف: الجوانب المتعلقة بالمعلمين هي: إعطاء المعلم الجديد فرصة التكيف النفسي والاجتماعي والمهني، وسهولة التعرف على الطلاب لأن الأعداد قليلة مقارنة بين حضورهم جميعًا، وتدرج الطلاب والمعلمين في الانطلاقة للعام الدراسي الجديد، والتقليل من الضغوط النفسية التي تصاحب بداية العام الدراسي، وإتاحة الفرصة للمعلم للتخطيط للفصل الدراسي.

وزاد "الحمادي" أن الجوانب المتعلقة بالطلاب هي: الأعداد القليلة تساهم في تكيف الطالب مع البيئة الجديدة، وإتاحة الفرصة للطالب لتكوين الألفة بعيدًا عن الضوضاء ولا سيما الطالب المنتقل من مرحلة لمرحلة أو مدرسة لمدرسة، وتعرف الطالب على معلميه وزملائه والنظام والبيئة المدرسية.

وأشار إلى أن التجارب والاستراتيجيات التي مرت بالنظام التعليمي أثناء الجائحة؛ لا بد من الاستفادة من إيجابياتها وآثارها وأبعادها، لتكون فرصة للاستفادة منها مستقبلًا.

واختتم "الحمادي" باقتراح تشكيل فريق مكون من داخل المدارس والإدارات والوزارة لإعداد قائمة بأبرز الإيجابيات والسلبيات والفرص والتحديات التي صاحبت فترة تطبيق استراتيجية التعليم عن بُعد، والتعليم المدمج الحالي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,417
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,696
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,986
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة