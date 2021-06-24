النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "مدني الباحة" يكرّم الرائد "الغامدي"

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي.

وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير "مدني الباحة" يكرّم الرائد "الغامدي"
سبق

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي.

وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:13 PM

مدير "مدني الباحة" يكرّم الرائد "الغامدي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
190

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي.

وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,170
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,621
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة