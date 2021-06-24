مدير "مدني الباحة" يكرّم الرائد "الغامدي"

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي.

وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل.