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رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس  بطل يورو2020

في صفقة انتقال حر.. حتى 2026

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.


وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس  بطل يورو2020
سبق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.


وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
09:39 PM

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس  بطل يورو2020

في صفقة انتقال حر.. حتى 2026

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.


وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

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