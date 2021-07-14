ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس بطل يورو2020 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-14 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026. وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.

وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان. ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 09:39 PM

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس بطل يورو2020 في صفقة انتقال حر.. حتى 2026





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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.



وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.