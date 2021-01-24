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"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

سوق سوداء تقفز بسعر جهاز فحص "كورونا المنزلي" 100 %

استغلالاً للطلب المتزايد عليه من قِبل المواطنين.. ومطالبات بالرقابة

قفزت سوق سوداء بأسعار جهاز فحص كورونا المنزلي الذي تم اعتماد نتائجه أخيراً وبيعه في عدد من الصيدليات إلى ما نسبته 100%، في استغلالٍ للطلب المتزايد عليه من قِبل المواطنين.

وبحسب رصد قامت به "سبق"، بلغ سعر الجهاز في الصيدليات 45 ريالاً، بينما يباع في المواقع الالكترونية بـ 100 ريال وأعلى من ذلك في بعض الأحيان.

وحاولت "سبق"، تتبع بعض الإعلانات إلا أن أصحابها يلجؤون للحذف بعد البيع مباشرة هرباً من المساءلة والكشف عن هويتهم، حيث تظهر عبارة تم حذف الإعلان من الموقع.

وقال مواطنون إنه من المفترض عدم بيع أكثر من جهاز على الشخص من قِبل الصيدليات حتى لا يتم الزج بها إلى السوق السوداء في مواقع التواصل، خاصة أن الجهاز أصبح مطلوباً بشكل كبير لسهولة الحصول على نتيجة الفحص وفي وقت سريع وقياسي لا يتجاوز الـ 15 دقيقة.

وأضافوا، يجب فرض رقابة من قِبل وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة وأيضاً ملاحقة أصحاب الإعلانات في المواقع الإلكترونية، لافتين إلى أن عدداً من الصيدليات يعتذر عن عدم توفيره إلا بعد أيامٍ على الرغم من بيعه في مواقع التواصل، وهو ما يضع عدداً من علامات الاستفهام حول بيع الكميات.

وكانت وزارة الصحة قد أكّدت أن الفحص السريع RAT لفيروس كورونا كوفيد-19 يمكن القيام به في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز فحص أو مختبر، وبيّنت أن نتيجة الفحص تظهر خلال 20 دقيقة، وأن هذا الإجراء يساعد على الوقاية من احتمالية العدوى بالبُعد عن التجمعات.

وأوضحت أن الحالة التي تستدعي الأشخاص لإجراء الفحوصات المخبرية هي ظهور الأعراض عليهم، وفي حالة رغبة الأشخاص التأكد من حالة إصابتهم بالفيروس من عدمه يمكنهم إجراء الفحص المنزلي أو من خلال عيادات "تأكّد"، أو عبر 937.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق سوداء تقفز بسعر جهاز فحص "كورونا المنزلي" 100 %
سبق

قفزت سوق سوداء بأسعار جهاز فحص كورونا المنزلي الذي تم اعتماد نتائجه أخيراً وبيعه في عدد من الصيدليات إلى ما نسبته 100%، في استغلالٍ للطلب المتزايد عليه من قِبل المواطنين.

وبحسب رصد قامت به "سبق"، بلغ سعر الجهاز في الصيدليات 45 ريالاً، بينما يباع في المواقع الالكترونية بـ 100 ريال وأعلى من ذلك في بعض الأحيان.

وحاولت "سبق"، تتبع بعض الإعلانات إلا أن أصحابها يلجؤون للحذف بعد البيع مباشرة هرباً من المساءلة والكشف عن هويتهم، حيث تظهر عبارة تم حذف الإعلان من الموقع.

وقال مواطنون إنه من المفترض عدم بيع أكثر من جهاز على الشخص من قِبل الصيدليات حتى لا يتم الزج بها إلى السوق السوداء في مواقع التواصل، خاصة أن الجهاز أصبح مطلوباً بشكل كبير لسهولة الحصول على نتيجة الفحص وفي وقت سريع وقياسي لا يتجاوز الـ 15 دقيقة.

وأضافوا، يجب فرض رقابة من قِبل وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة وأيضاً ملاحقة أصحاب الإعلانات في المواقع الإلكترونية، لافتين إلى أن عدداً من الصيدليات يعتذر عن عدم توفيره إلا بعد أيامٍ على الرغم من بيعه في مواقع التواصل، وهو ما يضع عدداً من علامات الاستفهام حول بيع الكميات.

وكانت وزارة الصحة قد أكّدت أن الفحص السريع RAT لفيروس كورونا كوفيد-19 يمكن القيام به في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز فحص أو مختبر، وبيّنت أن نتيجة الفحص تظهر خلال 20 دقيقة، وأن هذا الإجراء يساعد على الوقاية من احتمالية العدوى بالبُعد عن التجمعات.

وأوضحت أن الحالة التي تستدعي الأشخاص لإجراء الفحوصات المخبرية هي ظهور الأعراض عليهم، وفي حالة رغبة الأشخاص التأكد من حالة إصابتهم بالفيروس من عدمه يمكنهم إجراء الفحص المنزلي أو من خلال عيادات "تأكّد"، أو عبر 937.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:29 AM

سوق سوداء تقفز بسعر جهاز فحص "كورونا المنزلي" 100 %

استغلالاً للطلب المتزايد عليه من قِبل المواطنين.. ومطالبات بالرقابة

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قاسم الخبراني - الرياض
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5,224

قفزت سوق سوداء بأسعار جهاز فحص كورونا المنزلي الذي تم اعتماد نتائجه أخيراً وبيعه في عدد من الصيدليات إلى ما نسبته 100%، في استغلالٍ للطلب المتزايد عليه من قِبل المواطنين.

وبحسب رصد قامت به "سبق"، بلغ سعر الجهاز في الصيدليات 45 ريالاً، بينما يباع في المواقع الالكترونية بـ 100 ريال وأعلى من ذلك في بعض الأحيان.

وحاولت "سبق"، تتبع بعض الإعلانات إلا أن أصحابها يلجؤون للحذف بعد البيع مباشرة هرباً من المساءلة والكشف عن هويتهم، حيث تظهر عبارة تم حذف الإعلان من الموقع.

وقال مواطنون إنه من المفترض عدم بيع أكثر من جهاز على الشخص من قِبل الصيدليات حتى لا يتم الزج بها إلى السوق السوداء في مواقع التواصل، خاصة أن الجهاز أصبح مطلوباً بشكل كبير لسهولة الحصول على نتيجة الفحص وفي وقت سريع وقياسي لا يتجاوز الـ 15 دقيقة.

وأضافوا، يجب فرض رقابة من قِبل وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة وأيضاً ملاحقة أصحاب الإعلانات في المواقع الإلكترونية، لافتين إلى أن عدداً من الصيدليات يعتذر عن عدم توفيره إلا بعد أيامٍ على الرغم من بيعه في مواقع التواصل، وهو ما يضع عدداً من علامات الاستفهام حول بيع الكميات.

وكانت وزارة الصحة قد أكّدت أن الفحص السريع RAT لفيروس كورونا كوفيد-19 يمكن القيام به في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز فحص أو مختبر، وبيّنت أن نتيجة الفحص تظهر خلال 20 دقيقة، وأن هذا الإجراء يساعد على الوقاية من احتمالية العدوى بالبُعد عن التجمعات.

وأوضحت أن الحالة التي تستدعي الأشخاص لإجراء الفحوصات المخبرية هي ظهور الأعراض عليهم، وفي حالة رغبة الأشخاص التأكد من حالة إصابتهم بالفيروس من عدمه يمكنهم إجراء الفحص المنزلي أو من خلال عيادات "تأكّد"، أو عبر 937.

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