وسائل اتصال ومزايا تتعدد.. "الدعم المجتمعي" بحائل.. تنسيق والرقم المجاني مَطلب

تثمين كبير لما يقوم به المركز من جهود أُطلقت للتخفيف على المتضررين من "كورونا"

ثمّن المجتمع الحائلي، الدورَ الكبير الذي يقوم به مركز الدعم المجتمعي، الذي تشرف عليه اللجنة التنفيذية للدعم المجتمعي بمجلس الجمعيات بمنطقة حائل، ويُعنى بتنسيق المبادرات التي تم إطلاقها للتخفيف عن المتضررين من أزمة كورونا بمنطقة حائل.

وكان المركز قد حدد أوقات عمله لاستقبال الراغبين في الاستفادة من خدماته خلال فترته النهارية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحًا؛ وذلك على الرقم الموحد 920020127، وأتاح المركز طرق اتصال إضافية تَمَثّلت في البريد الإلكتروني info@cschail2020.org، وكذلك نموذج اتصال على موقع المركز cschail2020.org.

وأوضح المركز أنه يتوجب على الراغب في الاستفادة من المبادرات التي يقدّمها المركز: (تزويد المركز بالاسم، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الجوال، وعدد أفراد الأسرة، والحي أو المحافظة)؛ فيما يحدد المستفيد حاجته من بين إحدى الخدمات التي يقدّمها المركز والتي تنوعت بين: (سلة غذائية، وجهاز طبي، وسداد إيجار، وسداد فاتورة، وطلب لأسرة متعففة).

من جهتهم، شكر الراغبون في الاستفادة من المبادرات، القائمين على هذه المبادرات ممثلين في أمير منطقة حائل، ونائبه، ووكيل إمارة منطقة حائل، وجميع القائمين على ذلك من مسؤولين ومتطوعين، مؤكدين أهمية وضع هاتف ثابت بدلًا من الرقم الموحد غير المجاني، والذي يتعذر التواصل بالمركز من خلاله إلا بوجود رصيد؛ مما يُعيق تواصل كثير من الأسر التي تعتمد على الدقائق المجانية بالشحن المسبق مرة واحدة كل شهر.

وأشار أحد الراغبين في الاستفادة من خدمات المركز، إلى أنه اضطر لشحن جواله بقيمة 30 ريالًا، وكاد أن ينتهي الرصيد قبل إكمال بياناته؛ مؤكدًا أن تخصيص هاتف ثابت يُعتبر أفضل بديل عن الرقم الموحد غير المجاني، أو إمكانية إنشاء حساب "واتساب" على الرقم الموحد للمركز لاستقبال وإرسال الرسائل عليه.

يُذكر أن المركز سبق أن أنشأ حساب "واتساب" لخدمة العملاء، وتم الإعلان عنه بحساب المركز، وتعود ملكيته لأحد العاملين في قسم الإنتاج للمؤسسة التي تم التعاقد معها لإدارة قسم التصوير والفيديو بالمركز، وبعد تلقي المركز ملاحظات من بعض المهتمين في المجال الخيري، بأهمية أن يكون رقم الواتساب خاصًّا بالمركز، ولا يحق نظامًا استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من المركز لغير العاملين الرسميين في المركز، ولضمان سرية وخصوصية معلومات المستفيدين، حذَف المركز الرقم من حسابه.