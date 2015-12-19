"تقويم التعليم والتدريب" توقّع اتفاقية لاعتماد 20 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الطائف

4 منها في مجال الماجستير و16 تخصصًا لدرجة البكالوريوس

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم الأحد، اتفاقية لاعتماد (20) برنامجًا أكاديميًا لجامعة الطائف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، في مقر الجامعة بمحافظة الطائف.

وشملت الاتفاقية اعتماد 4 تخصصات في مرحلة الماجستير، هي: (الأمن السيبراني، والمناهج وطرق تدريس العلوم، والقيادة التربوية، والتربية الخاصة تخصص وتخصص إعاقة فكرية)، و16 تخصصًا في مرحلة البكالوريوس، هي: (التمريض العام، والعلاج الطبيعي، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الداخلي، واللغة العربية، والتاريخ، والإدارة، والتسويق، والشريعة، والقراءات، والأنظمة).



وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.



الجدير بالذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.