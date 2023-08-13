النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانضباط تغرم الهلال والنصر على خلفية أحداث الديربي.. بأكثر من 160 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين تأديبياً طالا ناديي الهلال والنصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.625) خمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.

كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (113.905) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذات السبب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الانضباط تغرم الهلال والنصر على خلفية أحداث الديربي.. بأكثر من 160 ألف ريال
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين تأديبياً طالا ناديي الهلال والنصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.625) خمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.

كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (113.905) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذات السبب.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:35 PM

الانضباط تغرم الهلال والنصر على خلفية أحداث الديربي.. بأكثر من 160 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,568

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين تأديبياً طالا ناديي الهلال والنصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.625) خمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.

كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (113.905) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذات السبب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,872
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,273
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,608

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة