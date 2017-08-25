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خادم الحرمين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة بدرية الصباح

في اتصال هاتفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته له في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح رحمها الله، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.

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خادم الحرمين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة بدرية الصباح
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته له في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح رحمها الله، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
04:52 PM

خادم الحرمين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة بدرية الصباح

في اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
1,128

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته له في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح رحمها الله، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.

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