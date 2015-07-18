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سرقة بوفيه وسيارة شركة في توقيت متقارب بخميس مشيط

عُثر على المركبة قيد التشغيل في أحد الأماكن بالمحافظة

تعرض أحد البوفيهات وإحدى المركبات الخاصة بإحدى الشركات للسرقة، مساء أمس الأربعاء، بحي الراقي بمحافظة خميس مشيط أثناء صلاة العشاء، وعثرت الجهات الأمنية بعدها على المركبة متوقفة في أحد الأماكن.

وأكدت مصادر "سبق" تعرض أحد البوفيهات بحي الراقي للتهشيم والسرقة، فيما تعرضت مركبة في التوقيت نفسه للسرقة، وتربط الجهات الأمنية العلاقة بين الحادثين لحدوثها في توقيت متقارب.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت حادثة سرقة البوفيه، واتخذت الإجراءات المناسبة، فيما عثر رجال الأمن على سيارة الشركة المسروقة متوقفة في أحد الأماكن بخميس مشيط وهي قيد التشغيل، ولاذ اللص بالفرار.


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سرقة بوفيه وسيارة شركة في توقيت متقارب بخميس مشيط
سبق

تعرض أحد البوفيهات وإحدى المركبات الخاصة بإحدى الشركات للسرقة، مساء أمس الأربعاء، بحي الراقي بمحافظة خميس مشيط أثناء صلاة العشاء، وعثرت الجهات الأمنية بعدها على المركبة متوقفة في أحد الأماكن.

وأكدت مصادر "سبق" تعرض أحد البوفيهات بحي الراقي للتهشيم والسرقة، فيما تعرضت مركبة في التوقيت نفسه للسرقة، وتربط الجهات الأمنية العلاقة بين الحادثين لحدوثها في توقيت متقارب.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت حادثة سرقة البوفيه، واتخذت الإجراءات المناسبة، فيما عثر رجال الأمن على سيارة الشركة المسروقة متوقفة في أحد الأماكن بخميس مشيط وهي قيد التشغيل، ولاذ اللص بالفرار.


18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
12:14 AM

سرقة بوفيه وسيارة شركة في توقيت متقارب بخميس مشيط

عُثر على المركبة قيد التشغيل في أحد الأماكن بالمحافظة

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سعود الدعجاني - خميس مشيط
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409

تعرض أحد البوفيهات وإحدى المركبات الخاصة بإحدى الشركات للسرقة، مساء أمس الأربعاء، بحي الراقي بمحافظة خميس مشيط أثناء صلاة العشاء، وعثرت الجهات الأمنية بعدها على المركبة متوقفة في أحد الأماكن.

وأكدت مصادر "سبق" تعرض أحد البوفيهات بحي الراقي للتهشيم والسرقة، فيما تعرضت مركبة في التوقيت نفسه للسرقة، وتربط الجهات الأمنية العلاقة بين الحادثين لحدوثها في توقيت متقارب.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت حادثة سرقة البوفيه، واتخذت الإجراءات المناسبة، فيما عثر رجال الأمن على سيارة الشركة المسروقة متوقفة في أحد الأماكن بخميس مشيط وهي قيد التشغيل، ولاذ اللص بالفرار.


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