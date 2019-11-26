هل سيودّع مرضى السكري إبرة الأنسيولين؟ مختص يجيب

علاج جديد يصل قريبًا للمملكة

أكد استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر، الدكتور خالد الغامدي، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على أول دواء لعلاج داء السكر، عن طريق حبوب بدلاً من حقن الأنسولين.

وقال "الغامدي": "‏وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء لعلاج داء السكر من النوع الثاني، من مجموعة GLP-1 يطلق عليه اسم سيماغلوتايد (semaglutide) ويؤخذ على شكل حبوب بدلاً من الإبر، مثل فكتوزا وتروليستي".

وأضاف: "تتمكن هذه الأدوية من خفض المعدل التراكمي للسكر والوزن بمعدلات جيدة"، مشيراً إلى أنه قريباً بمشيئة الله، سيتوفر هذا الدواء في المملكة العربية السعودية.