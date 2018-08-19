النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. وزير التعليم يتواصل مع المستفيدين من مختلف المناطق خلال الاتصال المرئي

ضمن خدمة "تواصل" للاستماع لمقترحاتهم واحتياجاتهم دون تكبُّد عناء السفر

تَواصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن خدمة تواصل بالوزارة؛ حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.

وتفصيلًا: تعد خدمة "تواصل" آلية ميسرة للتواصل مع الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها؛ حيث تمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعّال، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبُّع مشاركاتهم إلكترونيًّا.

وكانت وزارة التعليم قد دشَّنت مؤخرًا بوابة موحدة تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات؛ وهي "تواصل الإلكترونية": https://tawasul.moe.gov.sa، التي تسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلّص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.

في هذا السياق: أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى في خدمة "تواصل" ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، والذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وسكايب، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. وزير التعليم يتواصل مع المستفيدين من مختلف المناطق خلال الاتصال المرئي
سبق

تَواصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن خدمة تواصل بالوزارة؛ حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.

وتفصيلًا: تعد خدمة "تواصل" آلية ميسرة للتواصل مع الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها؛ حيث تمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعّال، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبُّع مشاركاتهم إلكترونيًّا.

وكانت وزارة التعليم قد دشَّنت مؤخرًا بوابة موحدة تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات؛ وهي "تواصل الإلكترونية": https://tawasul.moe.gov.sa، التي تسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلّص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.

في هذا السياق: أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى في خدمة "تواصل" ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، والذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وسكايب، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:37 PM

شاهد.. وزير التعليم يتواصل مع المستفيدين من مختلف المناطق خلال الاتصال المرئي

ضمن خدمة "تواصل" للاستماع لمقترحاتهم واحتياجاتهم دون تكبُّد عناء السفر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
4,930

تَواصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن خدمة تواصل بالوزارة؛ حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.

وتفصيلًا: تعد خدمة "تواصل" آلية ميسرة للتواصل مع الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها؛ حيث تمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعّال، كما تمكن الخدمة كافة المستفيدين من تتبُّع مشاركاتهم إلكترونيًّا.

وكانت وزارة التعليم قد دشَّنت مؤخرًا بوابة موحدة تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات؛ وهي "تواصل الإلكترونية": https://tawasul.moe.gov.sa، التي تسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلّص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.

في هذا السياق: أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى في خدمة "تواصل" ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، والذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، وإنستجرام، وسكايب، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,052
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,920
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,044

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة