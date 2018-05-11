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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

لبنان.. الهلال الأحمر الفلسطيني ينفي أي إصابات "كورونا" للاجئي "عين الحلوة"

شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس

أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية.

وشدّدت الجمعية، في بيان لها اليوم، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة بالإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع وكالة "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن قلقها من انتشار فيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة والمية ومية، بعد الأنباء التي تناقلتها بيانات وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية عن إصابة لبنانيين شرق مدينة صيدا بالفيروس.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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لبنان.. الهلال الأحمر الفلسطيني ينفي أي إصابات "كورونا" للاجئي "عين الحلوة"
سبق

أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية.

وشدّدت الجمعية، في بيان لها اليوم، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة بالإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع وكالة "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن قلقها من انتشار فيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة والمية ومية، بعد الأنباء التي تناقلتها بيانات وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية عن إصابة لبنانيين شرق مدينة صيدا بالفيروس.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:44 PM

لبنان.. الهلال الأحمر الفلسطيني ينفي أي إصابات "كورونا" للاجئي "عين الحلوة"

شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية.

وشدّدت الجمعية، في بيان لها اليوم، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة بالإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع وكالة "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن قلقها من انتشار فيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة والمية ومية، بعد الأنباء التي تناقلتها بيانات وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية عن إصابة لبنانيين شرق مدينة صيدا بالفيروس.

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