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الأخضر يكسو مدارس القريات احتفالاً بيوم الوطن

أعلام تُرفرف بكلمة التوحيد وسيف العزّة ونخلة العطاء

احتفت مدارس البنين والبنات في "تعليم القريات" هذا الأسبوع، بذكرى "اليوم الوطني91" والذي توحّدت فيه جميع مبانيها وفصولها الدراسية بلون الوطن "الأخضر" وتزيّنت أسوارها ومداخلها بصور المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وصور قيادة هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتَوَشّحت بعشرات الأعلام الخضراء التي تُرفرف بـ"كلمة التوحيد" و"سيف العزّة" و"نخلة العطاء والشموخ".

كان ذلك في عرس الوطن الكبير، وذكرى توحّده وعزّته "اليوم الوطني91"، الذي تحتفل به هذه الأيام مدن المملكة مع المواطنين، حيث نفذت مدارس القريات ممثلةً بقيادتها ومعلميها منذ مطلع هذا الأسبوع، احتفالاً وطنياً مدرسياً لطلابها وطالباتها بهذه المناسبة وبعد عودتهم من إجازة اليوم الوطني تعبيراً عن أهمية هذا اليوم في حياة وأيام المواطن السعودي والمواطنة السعودية، حيث تنوّعت فيه الفعاليات بفقرات عدّة؛ كالإلقاء والكلمات الوطنية والقصائد الشعرية والأناشيد ومسابقات فن الرسم والتصاميم والجداريات الفنية التي جميعها تُعبّر عن حُب الوطن والانتماء إليه، فيما منحت مدارس أخرى فرصة المشاركة لطلبتها الذين يمارسون تعليمهم "عن بُعد" عبر مسابقات وطنية ورسائل للوطن نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال تلك المشاركات من خلال مقاطع فيديو قام الطلاب والطالبات بتصميمها وعبّروا بها عن مشاعرهم تجاه الوطن، كما تفاعلت المدارس إلكترونياً مع "اليوم الوطني91" من خلال وسوم (#اليوم_الوطني91 و #تعليم_القريات و#هي_لنا_دار) بنشر أعمالها وإبداعات طلابها ومعلميها الوطنية.

وشاركت القيادة التعليمية بالقريات، وعلى رأسها مدير التعليم الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي"، ومساعدوه والمشرفون التربويون، احتفالات المدارس بهذه الذكرى الغالية من خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها لمشاركتها ومتابعة سير العملية التعليمية تزامناً مع هذه المناسبة ومشاركتهم لأبنائهم الطلاب الفرحة والاحتفالات التي ترسّخ اعتزاز الطلاب بدينهم وولائهم لوطنهم وقيادته الذي اجتمع فيه أبناء هذا الوطن تحت راية دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد متكاتف بفضلٍ من الله ومازلنا نعيش من خيراته وفي أمنه وأمانه، إضافة لما يملكه وطننا من مكانة تاريخية وعالمية واقتصادية وسياسية مهمة، ورؤية مستقبلية (رؤية المملكة 2030)، وما تحمله من مضامين وأهداف وخطط كبيرة ترسم لهم طريق المستقبل، بمشيئة الله.

وقدّم قسم "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات مسابقة وطنية على مستوى المدارس (بنين-بنات)، وفق ضوابط حوكمة حسابات المدارس الصادرة من وزارة التعليم، تحفيزاً للمدارس والطلاب لإبراز أعمالهم الوطنية ومواهبهم التي يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه الوطن والتي وجدت إقبالاً من المدارس والطلاب، ووضع القسم عدداً من الوسومات الخاصة في "اليوم الوطني91" على منصة "تويتر" لتسهيل عملية التغريد للمدارس ومنسوبي التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأخضر يكسو مدارس القريات احتفالاً بيوم الوطن
سبق

احتفت مدارس البنين والبنات في "تعليم القريات" هذا الأسبوع، بذكرى "اليوم الوطني91" والذي توحّدت فيه جميع مبانيها وفصولها الدراسية بلون الوطن "الأخضر" وتزيّنت أسوارها ومداخلها بصور المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وصور قيادة هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتَوَشّحت بعشرات الأعلام الخضراء التي تُرفرف بـ"كلمة التوحيد" و"سيف العزّة" و"نخلة العطاء والشموخ".

كان ذلك في عرس الوطن الكبير، وذكرى توحّده وعزّته "اليوم الوطني91"، الذي تحتفل به هذه الأيام مدن المملكة مع المواطنين، حيث نفذت مدارس القريات ممثلةً بقيادتها ومعلميها منذ مطلع هذا الأسبوع، احتفالاً وطنياً مدرسياً لطلابها وطالباتها بهذه المناسبة وبعد عودتهم من إجازة اليوم الوطني تعبيراً عن أهمية هذا اليوم في حياة وأيام المواطن السعودي والمواطنة السعودية، حيث تنوّعت فيه الفعاليات بفقرات عدّة؛ كالإلقاء والكلمات الوطنية والقصائد الشعرية والأناشيد ومسابقات فن الرسم والتصاميم والجداريات الفنية التي جميعها تُعبّر عن حُب الوطن والانتماء إليه، فيما منحت مدارس أخرى فرصة المشاركة لطلبتها الذين يمارسون تعليمهم "عن بُعد" عبر مسابقات وطنية ورسائل للوطن نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال تلك المشاركات من خلال مقاطع فيديو قام الطلاب والطالبات بتصميمها وعبّروا بها عن مشاعرهم تجاه الوطن، كما تفاعلت المدارس إلكترونياً مع "اليوم الوطني91" من خلال وسوم (#اليوم_الوطني91 و #تعليم_القريات و#هي_لنا_دار) بنشر أعمالها وإبداعات طلابها ومعلميها الوطنية.

وشاركت القيادة التعليمية بالقريات، وعلى رأسها مدير التعليم الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي"، ومساعدوه والمشرفون التربويون، احتفالات المدارس بهذه الذكرى الغالية من خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها لمشاركتها ومتابعة سير العملية التعليمية تزامناً مع هذه المناسبة ومشاركتهم لأبنائهم الطلاب الفرحة والاحتفالات التي ترسّخ اعتزاز الطلاب بدينهم وولائهم لوطنهم وقيادته الذي اجتمع فيه أبناء هذا الوطن تحت راية دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد متكاتف بفضلٍ من الله ومازلنا نعيش من خيراته وفي أمنه وأمانه، إضافة لما يملكه وطننا من مكانة تاريخية وعالمية واقتصادية وسياسية مهمة، ورؤية مستقبلية (رؤية المملكة 2030)، وما تحمله من مضامين وأهداف وخطط كبيرة ترسم لهم طريق المستقبل، بمشيئة الله.

وقدّم قسم "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات مسابقة وطنية على مستوى المدارس (بنين-بنات)، وفق ضوابط حوكمة حسابات المدارس الصادرة من وزارة التعليم، تحفيزاً للمدارس والطلاب لإبراز أعمالهم الوطنية ومواهبهم التي يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه الوطن والتي وجدت إقبالاً من المدارس والطلاب، ووضع القسم عدداً من الوسومات الخاصة في "اليوم الوطني91" على منصة "تويتر" لتسهيل عملية التغريد للمدارس ومنسوبي التعليم.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
09:53 AM

الأخضر يكسو مدارس القريات احتفالاً بيوم الوطن

أعلام تُرفرف بكلمة التوحيد وسيف العزّة ونخلة العطاء

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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احتفت مدارس البنين والبنات في "تعليم القريات" هذا الأسبوع، بذكرى "اليوم الوطني91" والذي توحّدت فيه جميع مبانيها وفصولها الدراسية بلون الوطن "الأخضر" وتزيّنت أسوارها ومداخلها بصور المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وصور قيادة هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتَوَشّحت بعشرات الأعلام الخضراء التي تُرفرف بـ"كلمة التوحيد" و"سيف العزّة" و"نخلة العطاء والشموخ".

كان ذلك في عرس الوطن الكبير، وذكرى توحّده وعزّته "اليوم الوطني91"، الذي تحتفل به هذه الأيام مدن المملكة مع المواطنين، حيث نفذت مدارس القريات ممثلةً بقيادتها ومعلميها منذ مطلع هذا الأسبوع، احتفالاً وطنياً مدرسياً لطلابها وطالباتها بهذه المناسبة وبعد عودتهم من إجازة اليوم الوطني تعبيراً عن أهمية هذا اليوم في حياة وأيام المواطن السعودي والمواطنة السعودية، حيث تنوّعت فيه الفعاليات بفقرات عدّة؛ كالإلقاء والكلمات الوطنية والقصائد الشعرية والأناشيد ومسابقات فن الرسم والتصاميم والجداريات الفنية التي جميعها تُعبّر عن حُب الوطن والانتماء إليه، فيما منحت مدارس أخرى فرصة المشاركة لطلبتها الذين يمارسون تعليمهم "عن بُعد" عبر مسابقات وطنية ورسائل للوطن نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال تلك المشاركات من خلال مقاطع فيديو قام الطلاب والطالبات بتصميمها وعبّروا بها عن مشاعرهم تجاه الوطن، كما تفاعلت المدارس إلكترونياً مع "اليوم الوطني91" من خلال وسوم (#اليوم_الوطني91 و #تعليم_القريات و#هي_لنا_دار) بنشر أعمالها وإبداعات طلابها ومعلميها الوطنية.

وشاركت القيادة التعليمية بالقريات، وعلى رأسها مدير التعليم الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي"، ومساعدوه والمشرفون التربويون، احتفالات المدارس بهذه الذكرى الغالية من خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها لمشاركتها ومتابعة سير العملية التعليمية تزامناً مع هذه المناسبة ومشاركتهم لأبنائهم الطلاب الفرحة والاحتفالات التي ترسّخ اعتزاز الطلاب بدينهم وولائهم لوطنهم وقيادته الذي اجتمع فيه أبناء هذا الوطن تحت راية دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد متكاتف بفضلٍ من الله ومازلنا نعيش من خيراته وفي أمنه وأمانه، إضافة لما يملكه وطننا من مكانة تاريخية وعالمية واقتصادية وسياسية مهمة، ورؤية مستقبلية (رؤية المملكة 2030)، وما تحمله من مضامين وأهداف وخطط كبيرة ترسم لهم طريق المستقبل، بمشيئة الله.

وقدّم قسم "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات مسابقة وطنية على مستوى المدارس (بنين-بنات)، وفق ضوابط حوكمة حسابات المدارس الصادرة من وزارة التعليم، تحفيزاً للمدارس والطلاب لإبراز أعمالهم الوطنية ومواهبهم التي يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه الوطن والتي وجدت إقبالاً من المدارس والطلاب، ووضع القسم عدداً من الوسومات الخاصة في "اليوم الوطني91" على منصة "تويتر" لتسهيل عملية التغريد للمدارس ومنسوبي التعليم.

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