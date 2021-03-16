ترقية رئيس بلدية ثار للمرتبة "9"

أصدر أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان قرارًا بترقية رئيس بلدية محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران، وليد بن محمد لسلوم إلى المرتبة التاسعة .

وقد عبّر "لسلوم" عن شكره وتقديره لأمين منطقة نجران على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمةالدين ثم المليك والوطن.

وتقدم "سبق" التهنئة لـ"سلوم" على هذه الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.