النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجيش الليبي" يدمّر مواقع تستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية

بجانب مخازن أسلحة في مطارَي معيتيقة ومصراتة وبعد رصد مخابراتي

استهدف الجيش الوطني الليبي مواقع في مطارَي معيتيقة ومصراتة كانت تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطارَي معيتيقة ومصراتة تُستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية.

وتابع في بيان رسمي نقلته "سكاي نيوز عربية": "إن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حدّدت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن هنغار استُخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة".

وأشار المسماري؛ إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضاً اثنين من الدشم (مخازن أسلحة)، إضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيَّرة في مطار مصراتة.

ونوّه المسماري؛ إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الجيش الليبي" يدمّر مواقع تستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية
سبق

استهدف الجيش الوطني الليبي مواقع في مطارَي معيتيقة ومصراتة كانت تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطارَي معيتيقة ومصراتة تُستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية.

وتابع في بيان رسمي نقلته "سكاي نيوز عربية": "إن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حدّدت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن هنغار استُخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة".

وأشار المسماري؛ إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضاً اثنين من الدشم (مخازن أسلحة)، إضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيَّرة في مطار مصراتة.

ونوّه المسماري؛ إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:05 AM

"الجيش الليبي" يدمّر مواقع تستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية

بجانب مخازن أسلحة في مطارَي معيتيقة ومصراتة وبعد رصد مخابراتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,569

استهدف الجيش الوطني الليبي مواقع في مطارَي معيتيقة ومصراتة كانت تُستخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة التركية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطارَي معيتيقة ومصراتة تُستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية.

وتابع في بيان رسمي نقلته "سكاي نيوز عربية": "إن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حدّدت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن هنغار استُخدم لتجهيز الطائرات المسيَّرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة".

وأشار المسماري؛ إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضاً اثنين من الدشم (مخازن أسلحة)، إضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيَّرة في مطار مصراتة.

ونوّه المسماري؛ إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,448
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,388
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,423
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,046

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة