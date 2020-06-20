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المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت اليوم الجمعة عتبة العشرين ألف حالة.

وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي: إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال أربع وعشرين ساعة؛ ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20,394.

كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا
سبق

أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت اليوم الجمعة عتبة العشرين ألف حالة.

وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي: إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال أربع وعشرين ساعة؛ ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20,394.

كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:12 AM

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت اليوم الجمعة عتبة العشرين ألف حالة.

وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي: إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال أربع وعشرين ساعة؛ ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20,394.

كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.

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