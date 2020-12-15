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"محافظ الليث" يدشن برامج وتطبيقات إلكترونية لجمعية "بر جدم"

دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس مركز الإمارة بجدم هاشم الكرساوي، وشيخ شَمل قبائل فهم الشيخ خميس بن عبدالرحمن الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدم، عددًا من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجمعية، والمتمثلة في تطبيق وبرنامج يحتوي على أنظمة متخصصة ومتكاملة في إدارة الأعمال الخيرية والتي تتيح للجمعية التعامل إلكترونيًّا مع المستفيدين والمتبرعين؛ مما يوفر للجمعية الوقت والجهد، واستخراج البيانات المطلوبة بكل يسر وسهولة، ويساهم في حفظ كرامة المستفيدين دون الحاجة إلى الحضور للجمعية، والتعامل إلكترونيًّا من أجل تطوير العمل الخيري بما يتوافق مع رؤية 2030م.

وتقدم الجمعية التابعة لمحافظة الليث منطقة مكة المكرمة عددًا من الخدمات الإنسانية والمشاريع الخيرية التي يعود ريعها لخدمة المستفيدين منها.

وتوفر الجمعية عددًا من الخدمات للمستفيدين من الأيتام والفقراء والمساكين، والبالغ عددهم أكثر من 450 مستفيدًا بينهم 48 يتيمًا و10 أفراد من أصحاب الهمم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ضيف الله بن سعد الفـهمــي، أن الجمعية حرصت منذ إنشائها على تقديم أفضل الخدمات والبرامج الخيرية التي تساهم الجمعية في إعدادها مثل خدمات ترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها، وتأمين الأجهزة الكهربائية، وكذلك السلال الغذائية، وسداد فواتير الكهرباء، ورعاية المرضى، والتي تشمل عددًا من القرى التي تقع في نطاق الجمعية مثل قرى بيرين وجمة والفروخية ونهران بالإضافة لمركز جدم.

وأضاف الفهمي: قدمت الجمعية لمستفيديها قرابة أربعة ملايين ونصف المليون ريال خلال عامين فقط، تمثلت في: (كفالة الأيتام، وترميم المنازل، وتأهيل وتدريب أبناء المستفيدين، والمساعدات المالية، والسلال الغذائية، وأسرّة وكراسٍ للمرضى، وإعانات للزواج، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي وتوزيعها)، وغيرها من البرامج الأخرى، كما تقوم الجمعية حاليًا بترميم ستة منازل لعدد من المستفيدين في المرحلة الأولى؛ على أن يستكمل مشروع الترميم في المرحلة الثانية بعدد ثمانية منازل في حال وجود الدعم المادي لذلك.

وأكد "الفهمي" أن الجمعية تعكف حاليًا على إنشاء وقف سكني عبارة عن عمارة بمكة المكرمة، مكونة من أربعة طوابق تشتمل على شقق سكنية ومحلات تجارية بقيمة تتجاوز الثلاثة ملايين ريال.

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"محافظ الليث" يدشن برامج وتطبيقات إلكترونية لجمعية "بر جدم"
سبق

دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس مركز الإمارة بجدم هاشم الكرساوي، وشيخ شَمل قبائل فهم الشيخ خميس بن عبدالرحمن الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدم، عددًا من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجمعية، والمتمثلة في تطبيق وبرنامج يحتوي على أنظمة متخصصة ومتكاملة في إدارة الأعمال الخيرية والتي تتيح للجمعية التعامل إلكترونيًّا مع المستفيدين والمتبرعين؛ مما يوفر للجمعية الوقت والجهد، واستخراج البيانات المطلوبة بكل يسر وسهولة، ويساهم في حفظ كرامة المستفيدين دون الحاجة إلى الحضور للجمعية، والتعامل إلكترونيًّا من أجل تطوير العمل الخيري بما يتوافق مع رؤية 2030م.

وتقدم الجمعية التابعة لمحافظة الليث منطقة مكة المكرمة عددًا من الخدمات الإنسانية والمشاريع الخيرية التي يعود ريعها لخدمة المستفيدين منها.

وتوفر الجمعية عددًا من الخدمات للمستفيدين من الأيتام والفقراء والمساكين، والبالغ عددهم أكثر من 450 مستفيدًا بينهم 48 يتيمًا و10 أفراد من أصحاب الهمم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ضيف الله بن سعد الفـهمــي، أن الجمعية حرصت منذ إنشائها على تقديم أفضل الخدمات والبرامج الخيرية التي تساهم الجمعية في إعدادها مثل خدمات ترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها، وتأمين الأجهزة الكهربائية، وكذلك السلال الغذائية، وسداد فواتير الكهرباء، ورعاية المرضى، والتي تشمل عددًا من القرى التي تقع في نطاق الجمعية مثل قرى بيرين وجمة والفروخية ونهران بالإضافة لمركز جدم.

وأضاف الفهمي: قدمت الجمعية لمستفيديها قرابة أربعة ملايين ونصف المليون ريال خلال عامين فقط، تمثلت في: (كفالة الأيتام، وترميم المنازل، وتأهيل وتدريب أبناء المستفيدين، والمساعدات المالية، والسلال الغذائية، وأسرّة وكراسٍ للمرضى، وإعانات للزواج، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي وتوزيعها)، وغيرها من البرامج الأخرى، كما تقوم الجمعية حاليًا بترميم ستة منازل لعدد من المستفيدين في المرحلة الأولى؛ على أن يستكمل مشروع الترميم في المرحلة الثانية بعدد ثمانية منازل في حال وجود الدعم المادي لذلك.

وأكد "الفهمي" أن الجمعية تعكف حاليًا على إنشاء وقف سكني عبارة عن عمارة بمكة المكرمة، مكونة من أربعة طوابق تشتمل على شقق سكنية ومحلات تجارية بقيمة تتجاوز الثلاثة ملايين ريال.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:46 PM

"محافظ الليث" يدشن برامج وتطبيقات إلكترونية لجمعية "بر جدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس مركز الإمارة بجدم هاشم الكرساوي، وشيخ شَمل قبائل فهم الشيخ خميس بن عبدالرحمن الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدم، عددًا من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجمعية، والمتمثلة في تطبيق وبرنامج يحتوي على أنظمة متخصصة ومتكاملة في إدارة الأعمال الخيرية والتي تتيح للجمعية التعامل إلكترونيًّا مع المستفيدين والمتبرعين؛ مما يوفر للجمعية الوقت والجهد، واستخراج البيانات المطلوبة بكل يسر وسهولة، ويساهم في حفظ كرامة المستفيدين دون الحاجة إلى الحضور للجمعية، والتعامل إلكترونيًّا من أجل تطوير العمل الخيري بما يتوافق مع رؤية 2030م.

وتقدم الجمعية التابعة لمحافظة الليث منطقة مكة المكرمة عددًا من الخدمات الإنسانية والمشاريع الخيرية التي يعود ريعها لخدمة المستفيدين منها.

وتوفر الجمعية عددًا من الخدمات للمستفيدين من الأيتام والفقراء والمساكين، والبالغ عددهم أكثر من 450 مستفيدًا بينهم 48 يتيمًا و10 أفراد من أصحاب الهمم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ضيف الله بن سعد الفـهمــي، أن الجمعية حرصت منذ إنشائها على تقديم أفضل الخدمات والبرامج الخيرية التي تساهم الجمعية في إعدادها مثل خدمات ترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها، وتأمين الأجهزة الكهربائية، وكذلك السلال الغذائية، وسداد فواتير الكهرباء، ورعاية المرضى، والتي تشمل عددًا من القرى التي تقع في نطاق الجمعية مثل قرى بيرين وجمة والفروخية ونهران بالإضافة لمركز جدم.

وأضاف الفهمي: قدمت الجمعية لمستفيديها قرابة أربعة ملايين ونصف المليون ريال خلال عامين فقط، تمثلت في: (كفالة الأيتام، وترميم المنازل، وتأهيل وتدريب أبناء المستفيدين، والمساعدات المالية، والسلال الغذائية، وأسرّة وكراسٍ للمرضى، وإعانات للزواج، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي وتوزيعها)، وغيرها من البرامج الأخرى، كما تقوم الجمعية حاليًا بترميم ستة منازل لعدد من المستفيدين في المرحلة الأولى؛ على أن يستكمل مشروع الترميم في المرحلة الثانية بعدد ثمانية منازل في حال وجود الدعم المادي لذلك.

وأكد "الفهمي" أن الجمعية تعكف حاليًا على إنشاء وقف سكني عبارة عن عمارة بمكة المكرمة، مكونة من أربعة طوابق تشتمل على شقق سكنية ومحلات تجارية بقيمة تتجاوز الثلاثة ملايين ريال.

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