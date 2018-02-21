بالفيديو.. ما لم تشاهده من "كنوز الطبيعة": جنان جازان تعانق السحاب

تفاصيل الجمال المتنوعة بتضاريسها

يكثر الحديث عن جمال منطقة جازان وطبيعتها البكر، وكل تفاصيل الجمال المتنوعة بتضاريسها، ولكن الكثيرين لم تتسن لهم فرصة مشاهدته، وتحديدًا الجمال الذي يصعب الوصول إليه في جبال جازان، من مرتفعات محافظات الريث، والحشر بالداير، والصهاليل بهروب.

وفي مشاهد رصدتها عدسة المصور مصطفى الصهلولي، كشفت عن جمال الأماكن التي يصعب الوصول لها، والكنوز الطبيعية التي لا يصل إليها إلا من كانوا يسكنونها في أعالي الجبال والأودية.

والصوت في المشاهد المصورة يسمى بطرق العشي، وهو فن يتقنه رعاة الماشية في الجبال، وكثيرًا ما يؤدى أثناء الرعي عصرًا.