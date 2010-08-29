"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل
توقعت أن تشمل المحافظات الجنوبية والغربية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.
وذكرت أن الحالة تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
حالة الطقس
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-29
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.
وذكرت أن الحالة تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
01:32 PM
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل
توقعت أن تشمل المحافظات الجنوبية والغربية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.
وذكرت أن الحالة تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.