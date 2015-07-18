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"مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها

قال: ستُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها.

وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها
سبق

ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها.

وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:30 AM
اخر تعديل
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:49 AM

"مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها

قال: ستُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
7,953

ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها.

وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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