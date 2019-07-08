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"السلمى" يشهد ختام ورشة التفكير التصميمي بجامعة الملك خالد

استمرت 3 أيام وقدمها نخبة من المدربين المميزين

شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي حفل ختام "ورشة التفكير التصميمي" التي دشنها وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال زيارته للجامعة، والتي استمرت 3 أيام، وقدمها نخبة من المدربين المميزين ونفذتها الجامعة ممثلة في مركز وادي التصميم بعمادة التعلم الإلكتروني بالشراكة مع أكاديمية هاسو بلاتنر الألمانية.

وأشاد السلمي بفكرة الورشة وآلية تطبيقها الميدانية، مؤكداً أنها إحدى الورش النوعية، وحققت مخرجات مميزة بالنظر إلى المنهج العلمي الميداني الدقيق الذي تم اتباعه في الورشة، وما تخلله من نزول إلى الميدان والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ومن ثم البحث عن الحلول وآليات المعالجة المناسبة، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأبان عميد التعلم الإلكتروني المشرف على مركز وادي التصميم الدكتور فهد الأحمري أن الورشة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن برنامج "جودة الحياة"؛ حيث هدفت إلى مناقشة التحديات وتوليد الحلول والأفكار لجعل مدينة أبها "مدينة أكثر استدامة وسعادة"، وتمت دراسة 5 تحديات ومناقشة وضع حلول ومشاريع ابتكارية لها من خلال النزول إلى الميدان والتفكير، وذلك من خلال 37 متدرباً ومتدربة حضروا الورشة، كما هدفت الورشة إلى تحقيق رؤية إمارة منطقة عسير في مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

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"السلمى" يشهد ختام ورشة التفكير التصميمي بجامعة الملك خالد
سبق

شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي حفل ختام "ورشة التفكير التصميمي" التي دشنها وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال زيارته للجامعة، والتي استمرت 3 أيام، وقدمها نخبة من المدربين المميزين ونفذتها الجامعة ممثلة في مركز وادي التصميم بعمادة التعلم الإلكتروني بالشراكة مع أكاديمية هاسو بلاتنر الألمانية.

وأشاد السلمي بفكرة الورشة وآلية تطبيقها الميدانية، مؤكداً أنها إحدى الورش النوعية، وحققت مخرجات مميزة بالنظر إلى المنهج العلمي الميداني الدقيق الذي تم اتباعه في الورشة، وما تخلله من نزول إلى الميدان والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ومن ثم البحث عن الحلول وآليات المعالجة المناسبة، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأبان عميد التعلم الإلكتروني المشرف على مركز وادي التصميم الدكتور فهد الأحمري أن الورشة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن برنامج "جودة الحياة"؛ حيث هدفت إلى مناقشة التحديات وتوليد الحلول والأفكار لجعل مدينة أبها "مدينة أكثر استدامة وسعادة"، وتمت دراسة 5 تحديات ومناقشة وضع حلول ومشاريع ابتكارية لها من خلال النزول إلى الميدان والتفكير، وذلك من خلال 37 متدرباً ومتدربة حضروا الورشة، كما هدفت الورشة إلى تحقيق رؤية إمارة منطقة عسير في مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:01 PM

"السلمى" يشهد ختام ورشة التفكير التصميمي بجامعة الملك خالد

استمرت 3 أيام وقدمها نخبة من المدربين المميزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي حفل ختام "ورشة التفكير التصميمي" التي دشنها وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال زيارته للجامعة، والتي استمرت 3 أيام، وقدمها نخبة من المدربين المميزين ونفذتها الجامعة ممثلة في مركز وادي التصميم بعمادة التعلم الإلكتروني بالشراكة مع أكاديمية هاسو بلاتنر الألمانية.

وأشاد السلمي بفكرة الورشة وآلية تطبيقها الميدانية، مؤكداً أنها إحدى الورش النوعية، وحققت مخرجات مميزة بالنظر إلى المنهج العلمي الميداني الدقيق الذي تم اتباعه في الورشة، وما تخلله من نزول إلى الميدان والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ومن ثم البحث عن الحلول وآليات المعالجة المناسبة، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأبان عميد التعلم الإلكتروني المشرف على مركز وادي التصميم الدكتور فهد الأحمري أن الورشة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن برنامج "جودة الحياة"؛ حيث هدفت إلى مناقشة التحديات وتوليد الحلول والأفكار لجعل مدينة أبها "مدينة أكثر استدامة وسعادة"، وتمت دراسة 5 تحديات ومناقشة وضع حلول ومشاريع ابتكارية لها من خلال النزول إلى الميدان والتفكير، وذلك من خلال 37 متدرباً ومتدربة حضروا الورشة، كما هدفت الورشة إلى تحقيق رؤية إمارة منطقة عسير في مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

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