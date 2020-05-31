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شاهد.. الكلباني: اليوم عيدنا بعودة الصلاة و70 يومًا لم أر مثيلها

في لقاء مع قناة "الإخبارية"

أكد إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، أنه خلال 38 عامًا من الإمامة في مساجد المملكة خصوصًا الرياض لم يمر فيها بتجربة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد أكثر من 70 يومًا والذي أقر في 17 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ولفت الشيخ الكلباني في لقاء مع قناة "الإخبارية" إلى أنه خلال السنوات الماضية كان يمكن لمسجد أن يغلق لفترة مؤقتة بسبب أعمال تحديث أو صيانة أو ترميم، وتستطيع الذهاب إلى مسجد آخر، لكن أن يمر أكثر من 70 يومًا لا تستطيع الذهاب إلى أي مسجد، حتى الحرمين الشريفين، فهذه جائحة لم أشهد لها مثيلاً في حياتي ولم تمر في عهد الأمة كلها !!.

ووصف الكلباني اليوم عودة الصلاة بالمساجد بأنها "يوم عيد"، وذلك بعد أن فتحت مساجد المملكة أبوابها أمام المصلين ابتداءً من صلاة فجر اليوم. مضيفًا: "اليوم عيّدنا من جديد.. اليوم يوم العيد حقيقة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الكلباني: اليوم عيدنا بعودة الصلاة و70 يومًا لم أر مثيلها
سبق

أكد إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، أنه خلال 38 عامًا من الإمامة في مساجد المملكة خصوصًا الرياض لم يمر فيها بتجربة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد أكثر من 70 يومًا والذي أقر في 17 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ولفت الشيخ الكلباني في لقاء مع قناة "الإخبارية" إلى أنه خلال السنوات الماضية كان يمكن لمسجد أن يغلق لفترة مؤقتة بسبب أعمال تحديث أو صيانة أو ترميم، وتستطيع الذهاب إلى مسجد آخر، لكن أن يمر أكثر من 70 يومًا لا تستطيع الذهاب إلى أي مسجد، حتى الحرمين الشريفين، فهذه جائحة لم أشهد لها مثيلاً في حياتي ولم تمر في عهد الأمة كلها !!.

ووصف الكلباني اليوم عودة الصلاة بالمساجد بأنها "يوم عيد"، وذلك بعد أن فتحت مساجد المملكة أبوابها أمام المصلين ابتداءً من صلاة فجر اليوم. مضيفًا: "اليوم عيّدنا من جديد.. اليوم يوم العيد حقيقة".

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:45 PM

شاهد.. الكلباني: اليوم عيدنا بعودة الصلاة و70 يومًا لم أر مثيلها

في لقاء مع قناة "الإخبارية"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
5,234

أكد إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، أنه خلال 38 عامًا من الإمامة في مساجد المملكة خصوصًا الرياض لم يمر فيها بتجربة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد أكثر من 70 يومًا والذي أقر في 17 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ولفت الشيخ الكلباني في لقاء مع قناة "الإخبارية" إلى أنه خلال السنوات الماضية كان يمكن لمسجد أن يغلق لفترة مؤقتة بسبب أعمال تحديث أو صيانة أو ترميم، وتستطيع الذهاب إلى مسجد آخر، لكن أن يمر أكثر من 70 يومًا لا تستطيع الذهاب إلى أي مسجد، حتى الحرمين الشريفين، فهذه جائحة لم أشهد لها مثيلاً في حياتي ولم تمر في عهد الأمة كلها !!.

ووصف الكلباني اليوم عودة الصلاة بالمساجد بأنها "يوم عيد"، وذلك بعد أن فتحت مساجد المملكة أبوابها أمام المصلين ابتداءً من صلاة فجر اليوم. مضيفًا: "اليوم عيّدنا من جديد.. اليوم يوم العيد حقيقة".

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