النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ندوة ثقافية بالرياض تستعرض 30 عامًا من العلاقات السعودية الصينية

نظمتها مكتبة عبدالعزيز العامة.. برعاية "بن فرحان"

يرعى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إقامة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ندوة: "المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة" يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعقد عن بعد عبر موقع المكتبة الإلكتروني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية .

ويتحدث بالندوة كل من المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقًا الدكتور صالح بن عبدالرحمن المانع، وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد أن هذه الندوة والتي تعقد بمناسبة مرور 30 عامًا على انطلاق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وما شهدته هذه العلاقة من تفاعل كبير على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بشكل أكد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضاف "الزيد": أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - لجمهورية الصين الشعبية في العام 2017م ثم قيام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2019م عززت العلاقة الفعالة بين البلدين، وقدمت العديد من البرامج الثقافية والعلمية ومنها: إطلاق جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين والتي تشرف عليها وزارة الثقافة وتحتضنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والتي تعتبر ترسيخًا لأواصر العلاقات الثقافية بين البلدين، في إطار مبادرة طريق الحرير الصينية ورؤية المملكة 2030م.

وأضاف "الزيد": نسعى في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر فرعها بجامعة بكين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة لنقل الثقافة العربية والسعودية إلى الصين وكذلك نقل الثقافة الصينية إلى المملكة، ورفع مستوى التبادلات الثقافية والمعرفية، العربية -الصينية، وعقد سلسلة من المنتديات بين الخبراء والعلماء الصينيين والسعوديين، وترجمة الأعمال الرائدة ومنها موسوعة المملكة، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية من الطرفين للإشراف على اختيار كتب الترجمة والأنشطة المصاحبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ندوة ثقافية بالرياض تستعرض 30 عامًا من العلاقات السعودية الصينية
سبق

يرعى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إقامة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ندوة: "المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة" يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعقد عن بعد عبر موقع المكتبة الإلكتروني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية .

ويتحدث بالندوة كل من المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقًا الدكتور صالح بن عبدالرحمن المانع، وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد أن هذه الندوة والتي تعقد بمناسبة مرور 30 عامًا على انطلاق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وما شهدته هذه العلاقة من تفاعل كبير على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بشكل أكد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضاف "الزيد": أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - لجمهورية الصين الشعبية في العام 2017م ثم قيام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2019م عززت العلاقة الفعالة بين البلدين، وقدمت العديد من البرامج الثقافية والعلمية ومنها: إطلاق جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين والتي تشرف عليها وزارة الثقافة وتحتضنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والتي تعتبر ترسيخًا لأواصر العلاقات الثقافية بين البلدين، في إطار مبادرة طريق الحرير الصينية ورؤية المملكة 2030م.

وأضاف "الزيد": نسعى في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر فرعها بجامعة بكين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة لنقل الثقافة العربية والسعودية إلى الصين وكذلك نقل الثقافة الصينية إلى المملكة، ورفع مستوى التبادلات الثقافية والمعرفية، العربية -الصينية، وعقد سلسلة من المنتديات بين الخبراء والعلماء الصينيين والسعوديين، وترجمة الأعمال الرائدة ومنها موسوعة المملكة، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية من الطرفين للإشراف على اختيار كتب الترجمة والأنشطة المصاحبة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:54 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
06:33 PM

ندوة ثقافية بالرياض تستعرض 30 عامًا من العلاقات السعودية الصينية

نظمتها مكتبة عبدالعزيز العامة.. برعاية "بن فرحان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
263

يرعى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إقامة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ندوة: "المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة" يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعقد عن بعد عبر موقع المكتبة الإلكتروني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية .

ويتحدث بالندوة كل من المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقًا الدكتور صالح بن عبدالرحمن المانع، وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد أن هذه الندوة والتي تعقد بمناسبة مرور 30 عامًا على انطلاق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وما شهدته هذه العلاقة من تفاعل كبير على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بشكل أكد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضاف "الزيد": أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - لجمهورية الصين الشعبية في العام 2017م ثم قيام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2019م عززت العلاقة الفعالة بين البلدين، وقدمت العديد من البرامج الثقافية والعلمية ومنها: إطلاق جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين والتي تشرف عليها وزارة الثقافة وتحتضنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والتي تعتبر ترسيخًا لأواصر العلاقات الثقافية بين البلدين، في إطار مبادرة طريق الحرير الصينية ورؤية المملكة 2030م.

وأضاف "الزيد": نسعى في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر فرعها بجامعة بكين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة لنقل الثقافة العربية والسعودية إلى الصين وكذلك نقل الثقافة الصينية إلى المملكة، ورفع مستوى التبادلات الثقافية والمعرفية، العربية -الصينية، وعقد سلسلة من المنتديات بين الخبراء والعلماء الصينيين والسعوديين، وترجمة الأعمال الرائدة ومنها موسوعة المملكة، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية من الطرفين للإشراف على اختيار كتب الترجمة والأنشطة المصاحبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,346
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,156

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة