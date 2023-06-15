النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق التنمية الزراعية يعتمد تعديلات لائحة الائتمان

تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (افتراضيًّا) اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على آخر إجراءات مشروع استراتيجية الصندوق للفترة من (2021- 2025م)، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مؤخرًا؛ مؤكدًا أن الموافقة على استراتيجية الصندوق الجديدة ستعزز دور الصندوق التنموي والتمويلي لأنشطة القطاع الزراعي المختلفة والخدمات المساندة له.

ووافق المجلس على تعديلات لائحة الائتمان التي تمت بناء على مراجعات دورية لهذه اللائحة، وتماشيًا مع استراتيجية الصندوق الجديدة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض في مجالات القروض العادية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستثمارية، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو لعام 2020م.

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، بأن الصندوق وافق على عدد من القروض التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 79 مليون ريال، شَمِلَ تمويل قروض تشغيلية في عدة قطاعات زراعية ضِمن مبادرة الصندوق لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، شملت زراعة وإنتاج الخضروات، والبيوت المحمية والدجاج اللاحم وإنتاج الحليب والألبان، إضافة إلى تمويل مشروع معصرة زيتون، وأمهات دجاج لاحم؛ وذلك في عدد من مناطق المملكة؛ منوهًا بدور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، كما ناقش المجلس مذكرات اللجان المنبثقة عنه واتخذ تجاهها التوصيات اللازمة.

وأعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تُمَكّنه من أداء دوره التنموي. مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل -بإذن الله- استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له؛ لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

صندوق التنمية الزراعية عبدالرحمن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صندوق التنمية الزراعية يعتمد تعديلات لائحة الائتمان
سبق

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (افتراضيًّا) اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على آخر إجراءات مشروع استراتيجية الصندوق للفترة من (2021- 2025م)، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مؤخرًا؛ مؤكدًا أن الموافقة على استراتيجية الصندوق الجديدة ستعزز دور الصندوق التنموي والتمويلي لأنشطة القطاع الزراعي المختلفة والخدمات المساندة له.

ووافق المجلس على تعديلات لائحة الائتمان التي تمت بناء على مراجعات دورية لهذه اللائحة، وتماشيًا مع استراتيجية الصندوق الجديدة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض في مجالات القروض العادية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستثمارية، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو لعام 2020م.

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، بأن الصندوق وافق على عدد من القروض التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 79 مليون ريال، شَمِلَ تمويل قروض تشغيلية في عدة قطاعات زراعية ضِمن مبادرة الصندوق لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، شملت زراعة وإنتاج الخضروات، والبيوت المحمية والدجاج اللاحم وإنتاج الحليب والألبان، إضافة إلى تمويل مشروع معصرة زيتون، وأمهات دجاج لاحم؛ وذلك في عدد من مناطق المملكة؛ منوهًا بدور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، كما ناقش المجلس مذكرات اللجان المنبثقة عنه واتخذ تجاهها التوصيات اللازمة.

وأعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تُمَكّنه من أداء دوره التنموي. مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل -بإذن الله- استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له؛ لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:16 AM

صندوق التنمية الزراعية يعتمد تعديلات لائحة الائتمان

تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,681

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (افتراضيًّا) اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على آخر إجراءات مشروع استراتيجية الصندوق للفترة من (2021- 2025م)، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مؤخرًا؛ مؤكدًا أن الموافقة على استراتيجية الصندوق الجديدة ستعزز دور الصندوق التنموي والتمويلي لأنشطة القطاع الزراعي المختلفة والخدمات المساندة له.

ووافق المجلس على تعديلات لائحة الائتمان التي تمت بناء على مراجعات دورية لهذه اللائحة، وتماشيًا مع استراتيجية الصندوق الجديدة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض في مجالات القروض العادية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستثمارية، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو لعام 2020م.

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، بأن الصندوق وافق على عدد من القروض التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 79 مليون ريال، شَمِلَ تمويل قروض تشغيلية في عدة قطاعات زراعية ضِمن مبادرة الصندوق لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، شملت زراعة وإنتاج الخضروات، والبيوت المحمية والدجاج اللاحم وإنتاج الحليب والألبان، إضافة إلى تمويل مشروع معصرة زيتون، وأمهات دجاج لاحم؛ وذلك في عدد من مناطق المملكة؛ منوهًا بدور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، كما ناقش المجلس مذكرات اللجان المنبثقة عنه واتخذ تجاهها التوصيات اللازمة.

وأعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تُمَكّنه من أداء دوره التنموي. مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل -بإذن الله- استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له؛ لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة