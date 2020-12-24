النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد حرمان طلاب "ناوان المخواة" من اختباراتهم.. "الجالوق" يتابع ميدانيًّا

مدير الإدارة التعليمية وقف شخصيًّا على سيرها في منصة "مدرستي"

وقف مدير "تعليم المخواة"، الدكتور علي بن محمد الجالوق، على سير الاختبارات الإلكترونية في عدد من مدارس قطاع "ناوان" اليوم الخميس.

وقد اطمأن "الجالوق" على سير الاختبارات في منصة "مدرستي"، وتابع ميدانيًّا مع قادة المدارس التأكد من دخول الطلاب للمنصة، بعد الانقطاعات التي حدثت مساء أمس، في بعض المواقع، كما تابع افتراضيًّا مع قادة عدد من المدارس، سير الاختبارات، واطمأن على جودة الاتصال.

وقال، في ختام زيارته لمدارس "ناوان": الطلاب والطالبات عادوا لأداء اختباراتهم هذا اليوم بعد الانقطاعات التي حدثت يوم أمس.

وأضاف: إدارة التعليم والمدارس تعمل لأجل تهيئة كل الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات بيسر وسهولة.

وأردف: كل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وإجراء الاختبارات لهم مع تطبيق كل التدابير الاحترازية وتقديم الدعم الفني والتقني للأسر والطلاب والطالبات.

يأتي هذا بعد تسبب رداءة شبكة الاتصالات في مركز "ناوان" في حرمان الطلاب والطالبات من اختباراتهم ليوم أمس الأربعاء، والتي تابعها "تعليم المخواة" باهتمام.

وقد تم تقدير سبب الغياب ووُجّه بترحيل الاختبارات للطلاب والطالبات المتضررين من سوء الاتصالات إلى يوم آخر بما يتناسب مع ظروفهم.

وأكدت الإدارة أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني لهم.

وكانت "سبق" قد نشرت بهذا الخصوص تحت عنوان (في "ناوان" حضر الطلاب والطالبات ومعلموهم.. وغابت الاتصالات).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد حرمان طلاب "ناوان المخواة" من اختباراتهم.. "الجالوق" يتابع ميدانيًّا
سبق

وقف مدير "تعليم المخواة"، الدكتور علي بن محمد الجالوق، على سير الاختبارات الإلكترونية في عدد من مدارس قطاع "ناوان" اليوم الخميس.

وقد اطمأن "الجالوق" على سير الاختبارات في منصة "مدرستي"، وتابع ميدانيًّا مع قادة المدارس التأكد من دخول الطلاب للمنصة، بعد الانقطاعات التي حدثت مساء أمس، في بعض المواقع، كما تابع افتراضيًّا مع قادة عدد من المدارس، سير الاختبارات، واطمأن على جودة الاتصال.

وقال، في ختام زيارته لمدارس "ناوان": الطلاب والطالبات عادوا لأداء اختباراتهم هذا اليوم بعد الانقطاعات التي حدثت يوم أمس.

وأضاف: إدارة التعليم والمدارس تعمل لأجل تهيئة كل الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات بيسر وسهولة.

وأردف: كل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وإجراء الاختبارات لهم مع تطبيق كل التدابير الاحترازية وتقديم الدعم الفني والتقني للأسر والطلاب والطالبات.

يأتي هذا بعد تسبب رداءة شبكة الاتصالات في مركز "ناوان" في حرمان الطلاب والطالبات من اختباراتهم ليوم أمس الأربعاء، والتي تابعها "تعليم المخواة" باهتمام.

وقد تم تقدير سبب الغياب ووُجّه بترحيل الاختبارات للطلاب والطالبات المتضررين من سوء الاتصالات إلى يوم آخر بما يتناسب مع ظروفهم.

وأكدت الإدارة أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني لهم.

وكانت "سبق" قد نشرت بهذا الخصوص تحت عنوان (في "ناوان" حضر الطلاب والطالبات ومعلموهم.. وغابت الاتصالات).

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:42 PM

بعد حرمان طلاب "ناوان المخواة" من اختباراتهم.. "الجالوق" يتابع ميدانيًّا

مدير الإدارة التعليمية وقف شخصيًّا على سيرها في منصة "مدرستي"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
1,076

وقف مدير "تعليم المخواة"، الدكتور علي بن محمد الجالوق، على سير الاختبارات الإلكترونية في عدد من مدارس قطاع "ناوان" اليوم الخميس.

وقد اطمأن "الجالوق" على سير الاختبارات في منصة "مدرستي"، وتابع ميدانيًّا مع قادة المدارس التأكد من دخول الطلاب للمنصة، بعد الانقطاعات التي حدثت مساء أمس، في بعض المواقع، كما تابع افتراضيًّا مع قادة عدد من المدارس، سير الاختبارات، واطمأن على جودة الاتصال.

وقال، في ختام زيارته لمدارس "ناوان": الطلاب والطالبات عادوا لأداء اختباراتهم هذا اليوم بعد الانقطاعات التي حدثت يوم أمس.

وأضاف: إدارة التعليم والمدارس تعمل لأجل تهيئة كل الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات بيسر وسهولة.

وأردف: كل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وإجراء الاختبارات لهم مع تطبيق كل التدابير الاحترازية وتقديم الدعم الفني والتقني للأسر والطلاب والطالبات.

يأتي هذا بعد تسبب رداءة شبكة الاتصالات في مركز "ناوان" في حرمان الطلاب والطالبات من اختباراتهم ليوم أمس الأربعاء، والتي تابعها "تعليم المخواة" باهتمام.

وقد تم تقدير سبب الغياب ووُجّه بترحيل الاختبارات للطلاب والطالبات المتضررين من سوء الاتصالات إلى يوم آخر بما يتناسب مع ظروفهم.

وأكدت الإدارة أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني لهم.

وكانت "سبق" قد نشرت بهذا الخصوص تحت عنوان (في "ناوان" حضر الطلاب والطالبات ومعلموهم.. وغابت الاتصالات).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,277

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة