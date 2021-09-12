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مصلى الجنائز.. "رئاسة الحرمين" تكثّف جهودها الوقائية

جهاز إشرافيّ للتأكّد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

تكثّف الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ ممثّلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة، العناية والاهتمام بمصلّى الجنائز من حيث تطهيره وتعقيمه لخدمة ضيوف بيت اللّه الحرام من المصلّين والمعتمرين.

وأوضح وكيل الرئيس العامّ للخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة محمّد بن مصلح الجابري؛ أنّ الوكالة تكثّف جهودها لتنفيذ خطّتها المتعلّقة بتطهير وتعطير وتعقيم موقع الجنائز، بدءاً باستقبالهم في ساحات المسجد الحرام حتّى الموقع المخصّص للصلاة على الجنائز، ثمّ نقل ذوي وأهل الميّت، وبعدها يقوم موظّفون متخصّصون بتقديم عبوّات ماء زمزم لهم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازيّة.

وأشار الجابري؛ إلى أنّ عمليّات تطهير وتعطير وتعقيم الموقع تتمّ قبل كلّ صلاة بفرش سجّاد وتعقيمه، كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعقيم الموقع مع وضع ملصقات تباعد بين المصلّين، بوجود جهاز إشرافي للتأكّد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائيّة.

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مصلى الجنائز.. "رئاسة الحرمين" تكثّف جهودها الوقائية
سبق

تكثّف الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ ممثّلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة، العناية والاهتمام بمصلّى الجنائز من حيث تطهيره وتعقيمه لخدمة ضيوف بيت اللّه الحرام من المصلّين والمعتمرين.

وأوضح وكيل الرئيس العامّ للخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة محمّد بن مصلح الجابري؛ أنّ الوكالة تكثّف جهودها لتنفيذ خطّتها المتعلّقة بتطهير وتعطير وتعقيم موقع الجنائز، بدءاً باستقبالهم في ساحات المسجد الحرام حتّى الموقع المخصّص للصلاة على الجنائز، ثمّ نقل ذوي وأهل الميّت، وبعدها يقوم موظّفون متخصّصون بتقديم عبوّات ماء زمزم لهم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازيّة.

وأشار الجابري؛ إلى أنّ عمليّات تطهير وتعطير وتعقيم الموقع تتمّ قبل كلّ صلاة بفرش سجّاد وتعقيمه، كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعقيم الموقع مع وضع ملصقات تباعد بين المصلّين، بوجود جهاز إشرافي للتأكّد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائيّة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:05 PM

مصلى الجنائز.. "رئاسة الحرمين" تكثّف جهودها الوقائية

جهاز إشرافيّ للتأكّد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تكثّف الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ ممثّلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة، العناية والاهتمام بمصلّى الجنائز من حيث تطهيره وتعقيمه لخدمة ضيوف بيت اللّه الحرام من المصلّين والمعتمرين.

وأوضح وكيل الرئيس العامّ للخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة محمّد بن مصلح الجابري؛ أنّ الوكالة تكثّف جهودها لتنفيذ خطّتها المتعلّقة بتطهير وتعطير وتعقيم موقع الجنائز، بدءاً باستقبالهم في ساحات المسجد الحرام حتّى الموقع المخصّص للصلاة على الجنائز، ثمّ نقل ذوي وأهل الميّت، وبعدها يقوم موظّفون متخصّصون بتقديم عبوّات ماء زمزم لهم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازيّة.

وأشار الجابري؛ إلى أنّ عمليّات تطهير وتعطير وتعقيم الموقع تتمّ قبل كلّ صلاة بفرش سجّاد وتعقيمه، كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعقيم الموقع مع وضع ملصقات تباعد بين المصلّين، بوجود جهاز إشرافي للتأكّد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائيّة.

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