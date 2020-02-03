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148 إصابة بعدوى "كورونا" خارج الصين في 4 قارات

توفي شخص في الفلبين بهذا الفيروس المميت.. طوارئ عالمية

بلغ عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس "كورونا" القاتل خارج الصين، 148 حالة؛ وفقًا لما ذكرته قناة CGTN التلفزيونية الصينية الحكومية اليوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنبنغ بوست" الصينية، أن 95 حالة إصابة تم تسجيلها في آسيا خارج الصين، و23 في أوروبا، و13 في أمريكا الشمالية، و12 في أستراليا.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، أمس، كُشف النقاب عن أول حالة وفاة خارج الصين؛ حيث توفي شخص في الفلبين بهذا الفيروس المميت.

وأصيب 15 شخصًا في هونغ كونغ الصينية، و8 في ماكاو الصينية أيضًا، و10 في تايوان. وفي البر الرئيسي للصين، ارتفع عدد المصابين إلى 17.205 أشخاص، فيما وصل عدد الضحايا إلى 361، وتم علاج 475 شخصًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس؛ بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 22 دولة حول العالم.

فيروس كورونا الجديد الصين

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148 إصابة بعدوى "كورونا" خارج الصين في 4 قارات
سبق

بلغ عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس "كورونا" القاتل خارج الصين، 148 حالة؛ وفقًا لما ذكرته قناة CGTN التلفزيونية الصينية الحكومية اليوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنبنغ بوست" الصينية، أن 95 حالة إصابة تم تسجيلها في آسيا خارج الصين، و23 في أوروبا، و13 في أمريكا الشمالية، و12 في أستراليا.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، أمس، كُشف النقاب عن أول حالة وفاة خارج الصين؛ حيث توفي شخص في الفلبين بهذا الفيروس المميت.

وأصيب 15 شخصًا في هونغ كونغ الصينية، و8 في ماكاو الصينية أيضًا، و10 في تايوان. وفي البر الرئيسي للصين، ارتفع عدد المصابين إلى 17.205 أشخاص، فيما وصل عدد الضحايا إلى 361، وتم علاج 475 شخصًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس؛ بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 22 دولة حول العالم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:28 AM

148 إصابة بعدوى "كورونا" خارج الصين في 4 قارات

توفي شخص في الفلبين بهذا الفيروس المميت.. طوارئ عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس "كورونا" القاتل خارج الصين، 148 حالة؛ وفقًا لما ذكرته قناة CGTN التلفزيونية الصينية الحكومية اليوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنبنغ بوست" الصينية، أن 95 حالة إصابة تم تسجيلها في آسيا خارج الصين، و23 في أوروبا، و13 في أمريكا الشمالية، و12 في أستراليا.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، أمس، كُشف النقاب عن أول حالة وفاة خارج الصين؛ حيث توفي شخص في الفلبين بهذا الفيروس المميت.

وأصيب 15 شخصًا في هونغ كونغ الصينية، و8 في ماكاو الصينية أيضًا، و10 في تايوان. وفي البر الرئيسي للصين، ارتفع عدد المصابين إلى 17.205 أشخاص، فيما وصل عدد الضحايا إلى 361، وتم علاج 475 شخصًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس؛ بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 22 دولة حول العالم.

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