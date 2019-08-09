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"الصحة" تجهز مركزاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري في مستشفى النور التخصصي

يضم ١٠ أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء

جهّزت "الصحة" ممثلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مركزاً متخصصاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

المركز الذي دشّنه المستشفى قبل سنوات تبلغ طاقته السريرية ١٠ أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية لتغطي جميع أجزاء جسم المصاب، حيث تعمل كل أربع دقائق بنظام دقيقة لرذاذ الماء وثلاث دقائق لضغط الهواء لعمل التبخير لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

كما تم تنفيذ أسرة الوحدات بطريقة تمنع انتقال العدوى من خلال تصميم يسهل التخلص من رذاذ الماء وخامات سهلة التنظيف، وتم تجهيز المركز بالغازات الطبية ومستلزمات العناية المركزة للاستعانة بها عند الحاجة.

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"الصحة" تجهز مركزاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري في مستشفى النور التخصصي
سبق

جهّزت "الصحة" ممثلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مركزاً متخصصاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

المركز الذي دشّنه المستشفى قبل سنوات تبلغ طاقته السريرية ١٠ أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية لتغطي جميع أجزاء جسم المصاب، حيث تعمل كل أربع دقائق بنظام دقيقة لرذاذ الماء وثلاث دقائق لضغط الهواء لعمل التبخير لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

كما تم تنفيذ أسرة الوحدات بطريقة تمنع انتقال العدوى من خلال تصميم يسهل التخلص من رذاذ الماء وخامات سهلة التنظيف، وتم تجهيز المركز بالغازات الطبية ومستلزمات العناية المركزة للاستعانة بها عند الحاجة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:47 PM

"الصحة" تجهز مركزاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري في مستشفى النور التخصصي

يضم ١٠ أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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جهّزت "الصحة" ممثلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مركزاً متخصصاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

المركز الذي دشّنه المستشفى قبل سنوات تبلغ طاقته السريرية ١٠ أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية لتغطي جميع أجزاء جسم المصاب، حيث تعمل كل أربع دقائق بنظام دقيقة لرذاذ الماء وثلاث دقائق لضغط الهواء لعمل التبخير لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

كما تم تنفيذ أسرة الوحدات بطريقة تمنع انتقال العدوى من خلال تصميم يسهل التخلص من رذاذ الماء وخامات سهلة التنظيف، وتم تجهيز المركز بالغازات الطبية ومستلزمات العناية المركزة للاستعانة بها عند الحاجة.

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