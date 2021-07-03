النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب أوغندا أمس الجمعة ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، الذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وأدوا مرانًا استرجاعيًّا بعد المباراة الودية.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غد الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًّا الاثنين المقبل في ختام المعسكر الإعدادي بالرياض.

من جهة أخرى، منح المدير الفني سعد الشهري اللاعبين فترة حرة مساء اليوم السبت.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) إلى جانب منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب أوغندا أمس الجمعة ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، الذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وأدوا مرانًا استرجاعيًّا بعد المباراة الودية.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غد الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًّا الاثنين المقبل في ختام المعسكر الإعدادي بالرياض.

من جهة أخرى، منح المدير الفني سعد الشهري اللاعبين فترة حرة مساء اليوم السبت.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) إلى جانب منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
08:19 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:12 AM

الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,259

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب أوغندا أمس الجمعة ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، الذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وأدوا مرانًا استرجاعيًّا بعد المباراة الودية.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غد الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًّا الاثنين المقبل في ختام المعسكر الإعدادي بالرياض.

من جهة أخرى، منح المدير الفني سعد الشهري اللاعبين فترة حرة مساء اليوم السبت.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) إلى جانب منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة