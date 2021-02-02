وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-02 قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة. وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 08:52 PM

محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين" تحويل الحكم على "نافالني" إلى تنفيذ فعلي





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قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".