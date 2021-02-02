النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين"

تحويل الحكم على "نافالني" إلى تنفيذ فعلي

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين"
سبق

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:52 PM

محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين"

تحويل الحكم على "نافالني" إلى تنفيذ فعلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,803

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة