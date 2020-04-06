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مختص في العدوى: احتمالية انتقال كورونا قبل الأعراض قليلة

الرذاذ المتطاير يبدأ بالظهور في اليوم الخامس من فترة الحضانة

أكّد مدير ادارة مكافحة العدوى بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فيصل الأسمري؛ أن احتمالية انتقال فيروس "كورونا" من شخص يحمله في فترة الحضانة قبل ظهور الأعراض لشخص آخر سليم قليلة جداً لكنها ممكنة.

وذكر "الأسمري" أن إحدى طرق انتقال العدوى تتمثل في الرذاذ المتطاير الذي قد يبدأ بالظهور في اليوم الخامس او السادس من فترة الحضانة التي تمتد إلى 14 يوماً.

وقال خلال فيديو بثته وزارة الصحة: فترة الحضانة هي الفترة التي يتصل فيها الشخص السليم بالمصاب ويكتسب الفيروس ويبقى أياماً دون أعراض إلى أن تبدأ اعراض المرض بالظهور، وتنتهي هذه الفترة التي تمتد لـ14يوماً، وغالباً ما تبدأ أعراض تنفسية بالظهور على الشخص في اليوم الخامس أو السادس.

وأضاف: فترة الحضانة تكون الاعراض غير موجودة سواء عطاس أو كحة، واحتمال انتقال العدوى هنا يكون قليلاً جداً، لكنه في الوقت نفسه ممكناً، وإحدى الطرق الرئيسة في انتقال العدوى تتمثل في الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب.

وأشار باحثون في جامعة جونز هوبكنز، في دراسة، إلى أن الفيروس يظهر في الفحص في اليوم الخامس من العدوى، أما الأعراض فتظهر بعد مرور 11 يوماً.

وأوضحوا أن نهاية فترة الحضانة عادة ما تتميز ببداية ظهور الأعراض الأولية؛ كالتهاب الحلق والسعال والحمّى.

وتكتسب معرفة الوقت المستغرق حتى تظهر هذه الأعراض أهمية كبرى، إذ إنها تحدد المدة اللازمة لمراقبة الأشخاص حتى يتم التأكد من أنهم غير مصابين، بحسب ما تقول لورين مايرز؛ أستاذة علم الأحياء في جامعة تكساس.

وحلل باحثو "جونز هوبكنز" 181 حالة إصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها بين 4 يناير و 24 فبراير خارج مقاطعة هوبي في الصين؛ مهد فيروس كورونا.

وركزوا على الحالات التي أصيب فيها الشخص بالفيروس بعد السفر إلى تلك المقاطعة، الأمر الذي يجعل من السهل تحليل فترة حضانة كل مريض.. وخصلوا إلى أن 97% من أفراد العينة بدأوا يعانون أعراض الفيروس في غضون 12 يوماً من الإصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص في العدوى: احتمالية انتقال كورونا قبل الأعراض قليلة
سبق

أكّد مدير ادارة مكافحة العدوى بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فيصل الأسمري؛ أن احتمالية انتقال فيروس "كورونا" من شخص يحمله في فترة الحضانة قبل ظهور الأعراض لشخص آخر سليم قليلة جداً لكنها ممكنة.

وذكر "الأسمري" أن إحدى طرق انتقال العدوى تتمثل في الرذاذ المتطاير الذي قد يبدأ بالظهور في اليوم الخامس او السادس من فترة الحضانة التي تمتد إلى 14 يوماً.

وقال خلال فيديو بثته وزارة الصحة: فترة الحضانة هي الفترة التي يتصل فيها الشخص السليم بالمصاب ويكتسب الفيروس ويبقى أياماً دون أعراض إلى أن تبدأ اعراض المرض بالظهور، وتنتهي هذه الفترة التي تمتد لـ14يوماً، وغالباً ما تبدأ أعراض تنفسية بالظهور على الشخص في اليوم الخامس أو السادس.

وأضاف: فترة الحضانة تكون الاعراض غير موجودة سواء عطاس أو كحة، واحتمال انتقال العدوى هنا يكون قليلاً جداً، لكنه في الوقت نفسه ممكناً، وإحدى الطرق الرئيسة في انتقال العدوى تتمثل في الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب.

وأشار باحثون في جامعة جونز هوبكنز، في دراسة، إلى أن الفيروس يظهر في الفحص في اليوم الخامس من العدوى، أما الأعراض فتظهر بعد مرور 11 يوماً.

وأوضحوا أن نهاية فترة الحضانة عادة ما تتميز ببداية ظهور الأعراض الأولية؛ كالتهاب الحلق والسعال والحمّى.

وتكتسب معرفة الوقت المستغرق حتى تظهر هذه الأعراض أهمية كبرى، إذ إنها تحدد المدة اللازمة لمراقبة الأشخاص حتى يتم التأكد من أنهم غير مصابين، بحسب ما تقول لورين مايرز؛ أستاذة علم الأحياء في جامعة تكساس.

وحلل باحثو "جونز هوبكنز" 181 حالة إصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها بين 4 يناير و 24 فبراير خارج مقاطعة هوبي في الصين؛ مهد فيروس كورونا.

وركزوا على الحالات التي أصيب فيها الشخص بالفيروس بعد السفر إلى تلك المقاطعة، الأمر الذي يجعل من السهل تحليل فترة حضانة كل مريض.. وخصلوا إلى أن 97% من أفراد العينة بدأوا يعانون أعراض الفيروس في غضون 12 يوماً من الإصابة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:03 PM

مختص في العدوى: احتمالية انتقال كورونا قبل الأعراض قليلة

الرذاذ المتطاير يبدأ بالظهور في اليوم الخامس من فترة الحضانة

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكّد مدير ادارة مكافحة العدوى بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فيصل الأسمري؛ أن احتمالية انتقال فيروس "كورونا" من شخص يحمله في فترة الحضانة قبل ظهور الأعراض لشخص آخر سليم قليلة جداً لكنها ممكنة.

وذكر "الأسمري" أن إحدى طرق انتقال العدوى تتمثل في الرذاذ المتطاير الذي قد يبدأ بالظهور في اليوم الخامس او السادس من فترة الحضانة التي تمتد إلى 14 يوماً.

وقال خلال فيديو بثته وزارة الصحة: فترة الحضانة هي الفترة التي يتصل فيها الشخص السليم بالمصاب ويكتسب الفيروس ويبقى أياماً دون أعراض إلى أن تبدأ اعراض المرض بالظهور، وتنتهي هذه الفترة التي تمتد لـ14يوماً، وغالباً ما تبدأ أعراض تنفسية بالظهور على الشخص في اليوم الخامس أو السادس.

وأضاف: فترة الحضانة تكون الاعراض غير موجودة سواء عطاس أو كحة، واحتمال انتقال العدوى هنا يكون قليلاً جداً، لكنه في الوقت نفسه ممكناً، وإحدى الطرق الرئيسة في انتقال العدوى تتمثل في الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب.

وأشار باحثون في جامعة جونز هوبكنز، في دراسة، إلى أن الفيروس يظهر في الفحص في اليوم الخامس من العدوى، أما الأعراض فتظهر بعد مرور 11 يوماً.

وأوضحوا أن نهاية فترة الحضانة عادة ما تتميز ببداية ظهور الأعراض الأولية؛ كالتهاب الحلق والسعال والحمّى.

وتكتسب معرفة الوقت المستغرق حتى تظهر هذه الأعراض أهمية كبرى، إذ إنها تحدد المدة اللازمة لمراقبة الأشخاص حتى يتم التأكد من أنهم غير مصابين، بحسب ما تقول لورين مايرز؛ أستاذة علم الأحياء في جامعة تكساس.

وحلل باحثو "جونز هوبكنز" 181 حالة إصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها بين 4 يناير و 24 فبراير خارج مقاطعة هوبي في الصين؛ مهد فيروس كورونا.

وركزوا على الحالات التي أصيب فيها الشخص بالفيروس بعد السفر إلى تلك المقاطعة، الأمر الذي يجعل من السهل تحليل فترة حضانة كل مريض.. وخصلوا إلى أن 97% من أفراد العينة بدأوا يعانون أعراض الفيروس في غضون 12 يوماً من الإصابة.

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