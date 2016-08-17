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ريال مدريد يتخطى عقبة سيلتا فيغو بثلاثية ويخسر "لوكا"

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نجح ريال مدريد في تخطي العقبة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم (الجولة الأولى)؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف الريال عن طريق كل من بنزيما، كروس وفاسكيز. فيما أحرز هدف سيلتا الشرفي اللاعب لوسادا.

وكان ريال مدريد قد خسر خدمات لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة الـ 56 حينما خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين، مع تحقيق 3 نقاط مهمة، وضعته في الصدارة (مؤقتًا).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يتخطى عقبة سيلتا فيغو بثلاثية ويخسر "لوكا"
سبق

نجح ريال مدريد في تخطي العقبة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم (الجولة الأولى)؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف الريال عن طريق كل من بنزيما، كروس وفاسكيز. فيما أحرز هدف سيلتا الشرفي اللاعب لوسادا.

وكان ريال مدريد قد خسر خدمات لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة الـ 56 حينما خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين، مع تحقيق 3 نقاط مهمة، وضعته في الصدارة (مؤقتًا).

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
09:20 PM

ريال مدريد يتخطى عقبة سيلتا فيغو بثلاثية ويخسر "لوكا"

تصدَّر قائمة الترتيب مؤقتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح ريال مدريد في تخطي العقبة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم (الجولة الأولى)؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف الريال عن طريق كل من بنزيما، كروس وفاسكيز. فيما أحرز هدف سيلتا الشرفي اللاعب لوسادا.

وكان ريال مدريد قد خسر خدمات لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة الـ 56 حينما خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين، مع تحقيق 3 نقاط مهمة، وضعته في الصدارة (مؤقتًا).

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