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أهالي العارضة يترقبون تنفيذ "الصحة" وعودها بافتتاح مشروع الـ30 مليونًا

متعثر منذ 11 عامًا.. و15 يومًا تبقت على تحقيق الحلم

يترقب سكان محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان منتصف الشهر المقبل لتشغيل مستشفى المحافظة العام المتعثر منذ أكثر من 11 عامًا، الذي رُصدت له ميزانية تفوق الـ30 مليونًا.

وكانت وزارة الصحة قد وعدت في منتصف أكتوبر من العام الماضي 2019 بافتتاح المستشفى وتشغيله بعد خمسة أشهر، ولم يتبقَّ من المهلة سوى أقل من 15 يومًا.

وبيَّنت مصادر لـ"سبق" أنه لم يتم حتى الآن إحلال المستشفى القديم رغم قُرب الموعد، وجاهزية المبنى الجديد إنشائيًّا.

وفي تصريحات سابقة لـ"صحة جازان" أكدت أن مشروع مستشفى العارضة الجديد تم الانتهاء منه، ويتم حاليًا ترسية عقود الصيانة والنظافة، واستكمال التجهيز الطبي وغير الطبي تمهيدًا للتشغيل. وكان هذا التصريح قبل أكثر من عام.

يُشار إلى أن "سبق" أعدت مجموعة من المواد الصحفية المتعلقة بالمستشفى المتعثر، وكشفت عن تحقيقات "نزاهة" وتفاصيل التعثر منذ ١١عامًا، وكذلك أزمة الأسرَّة، والعديد من التقارير، ومن بينها وعد "الصحة" بأن يتم تشغيل المستشفى أكثر من مرة غير أنه لم يتم ذلك دون الإفصاح عن الأسباب.

صحة جازان مشروع مستشفى العارضة مستشفى العارضة العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي العارضة يترقبون تنفيذ "الصحة" وعودها بافتتاح مشروع الـ30 مليونًا
سبق

يترقب سكان محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان منتصف الشهر المقبل لتشغيل مستشفى المحافظة العام المتعثر منذ أكثر من 11 عامًا، الذي رُصدت له ميزانية تفوق الـ30 مليونًا.

وكانت وزارة الصحة قد وعدت في منتصف أكتوبر من العام الماضي 2019 بافتتاح المستشفى وتشغيله بعد خمسة أشهر، ولم يتبقَّ من المهلة سوى أقل من 15 يومًا.

وبيَّنت مصادر لـ"سبق" أنه لم يتم حتى الآن إحلال المستشفى القديم رغم قُرب الموعد، وجاهزية المبنى الجديد إنشائيًّا.

وفي تصريحات سابقة لـ"صحة جازان" أكدت أن مشروع مستشفى العارضة الجديد تم الانتهاء منه، ويتم حاليًا ترسية عقود الصيانة والنظافة، واستكمال التجهيز الطبي وغير الطبي تمهيدًا للتشغيل. وكان هذا التصريح قبل أكثر من عام.

يُشار إلى أن "سبق" أعدت مجموعة من المواد الصحفية المتعلقة بالمستشفى المتعثر، وكشفت عن تحقيقات "نزاهة" وتفاصيل التعثر منذ ١١عامًا، وكذلك أزمة الأسرَّة، والعديد من التقارير، ومن بينها وعد "الصحة" بأن يتم تشغيل المستشفى أكثر من مرة غير أنه لم يتم ذلك دون الإفصاح عن الأسباب.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:38 AM

أهالي العارضة يترقبون تنفيذ "الصحة" وعودها بافتتاح مشروع الـ30 مليونًا

متعثر منذ 11 عامًا.. و15 يومًا تبقت على تحقيق الحلم

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قاسم الخبراني - جازان
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يترقب سكان محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان منتصف الشهر المقبل لتشغيل مستشفى المحافظة العام المتعثر منذ أكثر من 11 عامًا، الذي رُصدت له ميزانية تفوق الـ30 مليونًا.

وكانت وزارة الصحة قد وعدت في منتصف أكتوبر من العام الماضي 2019 بافتتاح المستشفى وتشغيله بعد خمسة أشهر، ولم يتبقَّ من المهلة سوى أقل من 15 يومًا.

وبيَّنت مصادر لـ"سبق" أنه لم يتم حتى الآن إحلال المستشفى القديم رغم قُرب الموعد، وجاهزية المبنى الجديد إنشائيًّا.

وفي تصريحات سابقة لـ"صحة جازان" أكدت أن مشروع مستشفى العارضة الجديد تم الانتهاء منه، ويتم حاليًا ترسية عقود الصيانة والنظافة، واستكمال التجهيز الطبي وغير الطبي تمهيدًا للتشغيل. وكان هذا التصريح قبل أكثر من عام.

يُشار إلى أن "سبق" أعدت مجموعة من المواد الصحفية المتعلقة بالمستشفى المتعثر، وكشفت عن تحقيقات "نزاهة" وتفاصيل التعثر منذ ١١عامًا، وكذلك أزمة الأسرَّة، والعديد من التقارير، ومن بينها وعد "الصحة" بأن يتم تشغيل المستشفى أكثر من مرة غير أنه لم يتم ذلك دون الإفصاح عن الأسباب.

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