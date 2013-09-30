"ترامب" ينعى أمير الكويت الراحل: كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة

"بومبيو": "كان له دور محوري في بناء السلام والازدهار في الخليج"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كان الرئيس الأميركي منح وسام الاستحقاق العسكري، برتبة قائد أعلى، للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، في مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، خلال سبتمبر الحالي.

وجاء التكريم اعترافاً بالجهود العظيمة والدؤوبة، والدور الكبير الذي قاده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بحسب ما صرح وقتها وزير الديوان الأميري.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن أمير الكويت الراحل كان له دور محوري في بناء السلام والازدهار في منطقة الخليج"، موضحاً في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "نشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح ونقدم خالص تعازينا".

وأضاف أن "النزعة الإنسانية والقيادة العالمية لأمير الكويت الراحل ساهمت في تحويل بلاده إلى دولة حديثة مزدهرة".