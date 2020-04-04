النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مارادونا يعرض تخفيض راتبه في نادي "لابلاتا"

أ ف ب: عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا تخفيض راتبه بوصفه مدربًا في نادي خيمناسيا لابلاتا؛ وذلك لمساعدته في الأزمة المادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق مباريات الدوري الأرجنتيني حتى إشعار آخر منذ 17 مارس الماضي، ودخلت رابطة الدوري في مفاوضات لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين لتخفيف الأثر الكارثي لإيقاف المنافسات.

وقال رئيس النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية جابريال بيليجرينو لإذاعة "سييلو سبورتس": "تبادلنا الرسائل مع مساعده، وكان مارادونا من بين أوائل المستعدين لمراجعة راتبه؛ لأنه يرغب في ذلك؛ وهذا يدل على شخص لا يفكر بالمال، بل بمساعدة خيمناسيا في هذا الوضع".

وتابع رئيس النادي: "مارادونا لا يتطلع لنهاية عقده. هو في منزله الآن، لكنه سيعود، سيكون جاهزًا بعد انتهاء هذه المسألة".

فيروس كورونا الجديد مارادونا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
مارادونا يعرض تخفيض راتبه في نادي "لابلاتا"
سبق

أ ف ب: عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا تخفيض راتبه بوصفه مدربًا في نادي خيمناسيا لابلاتا؛ وذلك لمساعدته في الأزمة المادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق مباريات الدوري الأرجنتيني حتى إشعار آخر منذ 17 مارس الماضي، ودخلت رابطة الدوري في مفاوضات لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين لتخفيف الأثر الكارثي لإيقاف المنافسات.

وقال رئيس النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية جابريال بيليجرينو لإذاعة "سييلو سبورتس": "تبادلنا الرسائل مع مساعده، وكان مارادونا من بين أوائل المستعدين لمراجعة راتبه؛ لأنه يرغب في ذلك؛ وهذا يدل على شخص لا يفكر بالمال، بل بمساعدة خيمناسيا في هذا الوضع".

وتابع رئيس النادي: "مارادونا لا يتطلع لنهاية عقده. هو في منزله الآن، لكنه سيعود، سيكون جاهزًا بعد انتهاء هذه المسألة".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:46 PM

مارادونا يعرض تخفيض راتبه في نادي "لابلاتا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,098

أ ف ب: عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا تخفيض راتبه بوصفه مدربًا في نادي خيمناسيا لابلاتا؛ وذلك لمساعدته في الأزمة المادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق مباريات الدوري الأرجنتيني حتى إشعار آخر منذ 17 مارس الماضي، ودخلت رابطة الدوري في مفاوضات لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين لتخفيف الأثر الكارثي لإيقاف المنافسات.

وقال رئيس النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية جابريال بيليجرينو لإذاعة "سييلو سبورتس": "تبادلنا الرسائل مع مساعده، وكان مارادونا من بين أوائل المستعدين لمراجعة راتبه؛ لأنه يرغب في ذلك؛ وهذا يدل على شخص لا يفكر بالمال، بل بمساعدة خيمناسيا في هذا الوضع".

وتابع رئيس النادي: "مارادونا لا يتطلع لنهاية عقده. هو في منزله الآن، لكنه سيعود، سيكون جاهزًا بعد انتهاء هذه المسألة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,822
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,541
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,889

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة