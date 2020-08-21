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كورونا في الكويت: 622 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 71264

سجّلت الكويت 622 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 71264 حالة، مشيرة إلى أنه تأكّد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الكويت: 622 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سبق

سجّلت الكويت 622 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 71264 حالة، مشيرة إلى أنه تأكّد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
01:18 PM

كورونا في الكويت: 622 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 71264

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكويت 622 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 71264 حالة، مشيرة إلى أنه تأكّد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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