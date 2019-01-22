غداً.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لإدانة الهجمات الإرهابية على الإمارات

"أبو الغيط" أعرب عن ثقته بقدرة أبوظبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون أمنها

يجتمع غداً مندوبو جامعة الدول العربية، بشكل طارئ، بناءً على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، لإدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أبوظبي يوم الإثنين الماضي.

وكان قد أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط؛ إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وشدّد أبو الغيط؛ وفق "سكاي نيوز عربية"، على أن الجامعة العربية تقف مع دولة الإمارات في مواجهة هذه العمليات الإرهابية الذي تؤكّد للعالم أجمع، أهداف هذه الميليشيا الإرهابية في زعزعة أمن واستقرار الدول تحقيقاً لأجندات خارجية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات ستظل على الدوام منارة للسلام والاستقرار وحصناً للأمن والأمان، ولن تنال منها هذه العمليات الإرهابية الجبانة، معربا عن ثقته بقدرة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادة أراضيها.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدانوا "بأشد العبارات" الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنّها المتمردون الحوثيون في اليمن، على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، إلى أن المجلس أكّد أن عدوان الحوثي على دولة الإمارات يشكّل تهديداً واضحاً للأمن الدولي، وشدّدت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.

وفي مؤتمر صحفي لمندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، لانا نسيبة؛ أكّدت من نيويورك، حق دولة الإمارات في الدفاع عن نفسها.

وقالت نسيبة؛ خلال المؤتمر الصحفي: "هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدّد الإماراتيين فقط؛ بل كل دول العالم؛ كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات".

وأضافت نسيبة: "مجلس الأمن أكّد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يشكل تهديداً واضحاً للأمن الدولي".